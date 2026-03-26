Samuel García recibe al "compadre" Infantino en Monterrey con regalos especiales

La gira de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en México para sostener reuniones y conocer los preparativos de cara al Mundial 2026, que iniciará en menos de tres meses, comenzó en Monterrey, donde el dirigente del futbol mundial presenció el partido entre Bolivia y Surinam, encuentro correspondiente al repechaje.

Antes de ocupar su lugar en el palco VVIP del Estadio Monterrey, Infantino convivió con los integrantes del equipo de Powerchair (fútbol en silla de ruedas). Los deportistas, que lucieron con orgullo el "Jersey Regio" —un diseño que simboliza la unión entre las aficiones de Rayados y Tigres—, fueron invitados especiales en una tarde donde 33,547 aficionados se dieron cita para el primero de los dos partidos de repechaje que se disputan en esta sede y que sirven como preparativo de los protocolos que se seguirán en la Copa del Mundo.

Durante el encuentro, el mandatario de la FIFA reforzó su mensaje de armonía global, asegurando que "la Copa unirá a la gente" y destacando el papel de México como un anfitrión vibrante.

Los regalos de Samuel García: Sombreros y jerseys para el "compadre"

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, no dejó pasar la oportunidad de "regionalizar" la visita del jefe del futbol mundial. Acompañado por figuras como Victor Montagliani (CONCACAF) y Alejandro Domínguez (CONMEBOL), García presumió en sus redes sociales el encuentro con Infantino, a quien consintió con dos obsequios muy simbólicos.

El primero fue el jersey oficial de la Selección Mexicana diseñado para el Mundial 2026, un gesto para marcar el territorio del equipo nacional con el apellido de Infantino en la espalda.

El toque distintivo fue un sombrero tradicional "Hecho en Nuevo León". Con su característico entusiasmo, el gobernador le dio la bienvenida al "Mundial más norteño" al grito de "¡Arráncate!", celebrando que el Gigante de Acero sea protagonista de esta fase decisiva.

La agenda de Infantino en México apenas comienza; tras ver la victoria de Bolivia, se prepara para reunirse el próximo lunes 30 de marzo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para ultimar los detalles de la gran inauguración del 11 de junio; antes también estará presente en Guadalajara.