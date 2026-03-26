El "misterio" de Fanki: Aparecen boletos para el México vs Portugal tras caer la reventa

El partido entre México y Portugal del 28 de marzo, que servirá para la reinauguración del Estadio Azteca, ha estado lleno de polémica en la venta de boletos desde el inicio y, ahora, un nuevo tema sale a la luz luego de que misteriosamente los boletos “agotados” resulta que no lo están.

Como parte del proceso de renovación, el Estadio Azteca dejó de trabajar con Ticketmaster y, en su lugar, colocó a una empresa denominada Fanki que había trabajado con otros equipos de la Liga MX como Atlas y Santos, pero nunca con el volumen de venta equiparable a lo que genera la Selección Mexicana.

Cuando la venta para los boletos inició a finales del año pasado, el primer día hubo un fallo general que impidió cualquier transacción generando grandes críticas en redes sociales. La venta definitiva se realizó el 11 de diciembre, de nueva cuenta con fallas en el sistema y con críticas en redes sociales, pero a pesar de ello también hubo usuarios que señalaron que habían conseguido sus entradas para ver, lo que hasta en ese momento se suponía sería el debut de Cristiano Ronaldo en el Azteca. Al final, Fanki anunció que no había más boletos disponibles por lo que el mercado secundario se volvió la única opción.

Caída de la reventa y nuevos boletos para el México vs Portugal

Mientras avanzaron las semanas la peor noticia del partido se dio a conocer: Cristiano Ronaldo no estaría presente.

Esa situación redujo el valor de la reventa a niveles casi de venta de taquilla, con entradas llegan a costar 1,800 pesos con los revendedores, cuando antes del anuncio de la ausencia no bajaban de nueve mil pesos los más económicos.

Ahora, a dos días del partido, la web oficia de Fanki muestra a la venta nuevas entradas partiendo desde los 1,750 pesos hasta los 5,000 pesos por entrada.

Hasta el momento no existe una explicación de donde han salido estos últimos boletos, aunque es común en los conciertos y eventos deportivos que algunas entradas se cancelan en días posteriores a la venta, esto por irregularidades en las compras como rechazo del pago o falla en el proceso.

Sin embargo, algunos usuarios han señalado que, tal como la última vez, aunque aparecen esas entradas disponibles al intentar hacer la transacción no es posible completarla.