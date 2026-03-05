Increíble lo que pasó en Stuttgart, detienen concierto de música clásica con cánticos de futbol

El Club de futbol Stuttgart ofreció para sus socios un concierto de música clásica por parte de la filarmónica de su ciudad.

No es la primera vez que lo hace, viene siendo una tradición que se complementa entre el acto sociocultural y las pasiones altas de un pueblo culto por su futbol.

El Stuttgart no es precisamente el club más ganador de Alemania, su último título data de el año pasado por la copa (Pokal) pero en liga sí que han experimentado una carencia cuando fueron campeones hace 20 años, precisamente en la temporada en que dos mexicanos estaban en sus filas, Pavel Pardo y Ricardo Osorio.

A pesar de ello, el Stuttgart se mantiene firme en sus tradiciones y creyendo que la relación con sus aficionados es lo más importante.

El Stuttgart ha jugado en Champions League. (AFP)

UN CONCIERTO DIFERENTE

El evento fue una relación de simbiosis entre lo artístico y proverbial en el que las obres seleccionadas para escucharse no fueron interrumpidas deliberadamente, sino que ya se sabe que así es la forma de juntarse

Se tituló Klassik trifft Kurve (Lo Clásico se une a la Curva) y se trata de un concierto donde la Orquesta de Cámara de Stuttgart (Stuttgarter Kammerorchester) colabora directamente con los Ultras del VfB Stuttgart, específicamente con el grupo Commando Cannstatt 1997.

En lugar de que el público esté en silencio, los aficionados del Stuttgart (la "Kurve" o grada) participan activamente con sus cánticos de estadio mientras la orquesta interpreta piezas clásicas y arreglos de himnos futboleros.

El evento más reciente fue el 3 de marzo de 2026 (aunque ha tenido ediciones previas desde hace un par de años en la Liederhalle Stuttgart (Sala Hegel), un recinto de prestigio para la música clásica que se transforma en una sucursal del estadio de futbol.

No es una interrupción grosera, sino una fusión artística: el concierto se divide en dos tiempos de 45 minutos cada uno, con un intermedio y un "tiempo de descuento" (el post-partido). Mezclan a compositores como Bach o Mozart con éxitos de estadio e incluso temas de rock (como Iron Maiden). Además de los músicos y los hinchas, suele contar con el locutor oficial del estadio del VfB Stuttgart (Holger Laser) para darle la atmósfera auténtica de un día de partido.