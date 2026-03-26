¿Lesión falsa? Cristiano Ronaldo regresa con Al Nassr y desata la furia en México

Una noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados mexicanos. A solo dos días del esperado duelo amistoso entre la Selección Mexicana y la escuadra de Portugal, el astro luso Cristiano Ronaldo reapareció en los entrenamientos del Al Nassr. Esta sorpresiva reincorporación en Medio Oriente generó un gran impacto, pues el delantero quedó descartado del compromiso internacional por problemas físicos, situación que encendió la polémica de forma inmediata.

LA FURIA DE LA AFICIÓN MEXICANA EN REDES SOCIALES

Las redes sociales explotaron rápidamente con la noticia. La molestia en la afición mexicana no se hizo esperar, ya que miles de usuarios especulan que Cristiano Ronaldo se ausentó del histórico partido de reapertura del Estadio Azteca por decisión propia y no por una verdadera incapacidad médica. Los fuertes reclamos señalan que el jugador europeo prefirió reportar con su club en Arabia Saudita y evitar el largo viaje al continente americano con su selección.

Cristiano Ronaldo celebrando con el puño apretado. REUTERS

Para muchos fanáticos, este movimiento representó un desaire a la gran fiesta preparada en tierra azteca. El descontento es evidente, pues los boletos volaron de las taquillas con la ilusión de ver al ídolo en vivo. El choque de preparación entre México y Portugal marca la fastuosa reapertura del mítico Estadio Azteca. El coloso de Santa Úrsula es un templo sagrado del futbol mundial, famoso por coronar a leyendas indiscutibles como Pelé y Diego Armando Maradona. Además, el recinto se prepara para un hito inigualable: albergar su tercer Mundial, un logro que ningún otro estadio en el planeta ostenta actualmente.

A pesar del trago amargo por la sorpresiva ausencia de Cristiano Ronaldo, los asistentes que llenen las gradas del monumental recinto capitalino disfrutarán de un espectáculo de primer nivel. La cancha vibrará con la calidad de otras figuras, y los seguidores gozarán con la presencia en el terreno de juego de talentos como Álvaro Fidalgo debutando con la Selección Mexicana y Paulinho regresando al representativo de Portugal.

Cristiano Ronaldo con los brazos levantados. REUTERS

EL REGRESO DEL CRISTIANO RONALDO A LAS CANCHAS ÁRABES

Mientras el debate arde y domina la conversación digital de este lado del mundo, el Bicho se enfoca cien por ciento en sus objetivos en el balompié saudí. De acuerdo con los reportes oficiales de su propio equipo, el atacante superó cualquier riesgo derivado de su lesión y ya trabaja al parejo de todos sus compañeros. Todo indica que la reaparición oficial de Cristiano Ronaldo ocurrirá en el mes de abril, cuando el Al Nassr enfrente al conjunto del Al-Najam SC en la liga doméstica.

Cristiano Ronaldo con lentes oscuros. Foto de X: @AlNassrFC

Este retorno a la actividad resulta crucial para el máximo goleador histórico. Su meta principal a largo plazo es llegar en óptimas condiciones físicas y deportivas a la próxima justa internacional, donde buscará jugar su sexto Mundial en la historia, persiguiendo ese codiciado trofeo que se le negó durante toda su exitosa trayectoria profesional.

Por ahora, el soñado reencuentro del astro con la inmensa fanaticada mexicana quedó en el aire. Aunque algunos aficionados conservan la mínima esperanza de verlo aparecer de sorpresa como invitado de honor en los palcos del Estadio Azteca, la cruda realidad dicta que sus prioridades actuales están totalmente en suelo árabe, a pesar de eso, el balón rodará y la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula y seguirá su curso con o sin la estrella lusitana.