Paulinho presume los mismos goles anotados que Cristiano Ronaldo a nivel de clubes

La Liga MX presume a uno de los atacantes más letales del mundo en la actualidad. Paulinho transformó por completo la delantera de los Diablos Rojos del Toluca y su rendimiento espectacular no pasó desapercibido en el Viejo Continente. El sueño de disputar el próximo Mundial 2026 cobró fuerza de manera repentina para el delantero escarlata, quien recibió el llamado a la selección de Portugal tras cinco largos años de ausencia. El estratega Roberto Martínez volteó al futbol mexicano para reforzar su ofensiva de cara a los próximos duelos amistosos contra México y Estados Unidos, una gira que pone al goleador mexiquense bajo los reflectores internacionales.

Paulinho celebrando un gol con Toluca. Mexsport

LOS MISMOS GOLES QUE CRISTIANO RONALDO

La convocatoria del atacante del Toluca encuentra un respaldo absoluto en las estadísticas. Cuando se revisan los números recientes a nivel de clubes, Paulinho compite de tú a tú con la máxima figura histórica de su país: Cristiano Ronaldo. Desde enero de 2025 hasta la fecha actual en 2026, ambos artilleros presumen la envidiable cantidad de 41 anotaciones totales en sus respectivos equipos, dejando claro que el olfato goleador se mantiene intacto.

Mientras la leyenda del Real Madrid y actual estrella del Al Nassr marcó 33 tantos durante el 2025 y sumó ocho más en el arranque de este año, el referente del ataque en el Estado de México no se quedó atrás. El goleador de la Liga MX registró 34 dianas el año pasado y concretó siete más en los primeros meses del 2026, según los datos especializados de Transfermarkt.

Cristiano Ronaldo a punto de patear un penal. REUTERS

Esta paridad estadística demostró que el nivel del jugador escarlata rozó la élite mundial. Además, ambos atacantes dominaron por completo sus circuitos; Cristiano Ronaldo se coronó campeón de goleo en la Liga Profesional Saudí, mientras que su compatriota arrasó en el balompié azteca al ganar el título de máximo romperedes en el Clausura 2025 y el Apertura 2025.

UNA OPORTUNIDAD DE ORO ANTE LA AUSENCIA DE FIGURAS

El destino y las circunstancias jugaron a favor del ídolo de la afición mexiquense. La lista original del combinado luso sufrió modificaciones de último minuto por las bajas inesperadas de Rafael Leao y Rodrigo Mora. A esto se sumó la ausencia confirmada del propio Cristiano Ronaldo, quien causó baja desde hace un par de semanas por una lesión sufrida con su club en Arabia Saudita. Este escenario abrió la puerta de par en par para que el jugador del Toluca sume minutos vitales en la gira por territorio norteamericano.

Paulinho con las manos en la boca. Mexsport

El regreso a la escuadra nacional representó un premio justo a la constancia. La última vez que vistió la camiseta de su país ocurrió en 2021, cuando defendía los colores del SC Braga, participando en un duelo amistoso frente a Andorra donde brilló con un doblete en una escandalosa goleada de 7-0. También vio acción fugaz en la UEFA Nations League contra potencias como Francia y Croacia.

Hoy, con mayor madurez y un ritmo demoledor, el atacante buscará llenarle el ojo a su director técnico para asegurar un lugar definitivo en el proceso rumbo al Mundial 2026. Enfrentar a la escuadra azteca será, sin duda, un ingrediente especial para el jugador que cada fin de semana hace vibrar a miles de aficionados en las gradas del Estadio Nemesio Diez.