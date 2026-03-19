¿Cómo quedó el Estadio Azteca? Así se verá el México vs Portugal desde los nuevos palcos

La espera terminó para la afición mexicana. El mítico Estadio Azteca se encuentra a escasos días de reabrir sus puertas para un partido de talla internacional que servirá como la prueba de fuego definitiva tras su ambiciosa remodelación. El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana recibirá a la escuadra de Portugal, y aunque el duelo deportivo genera una enorme expectativa, las miradas se centraron en las espectaculares imágenes que filtraron sobre las nuevas zonas de lujo del inmueble.

Cancha del Estadio Azteca vista desde los palcos. Foto de X: @MXESTADIOS

A pesar de que muchos dudaron que los trabajos concluyeran a tiempo, las labores a marchas forzadas dieron resultados positivos. A poco más de una semana del silbatazo inicial, el coloso de la calzada de Tlalpan luce prácticamente al 100% de su capacidad operativa. Las redes sociales explotaron con fotografías que mostraron los avances en las áreas más exclusivas, mismas que prometen cambiar por completo la experiencia de disfrutar el futbol en México, no solo para este amistoso, sino con miras al Mundial 2026.

LUJO TOTAL: EL NUEVO RESTAURANTE CON VISTA A LA CANCHA

Una de las joyas de la corona en esta transformación es, sin duda, el nuevo restaurante del Estadio Azteca. Esta zona privilegiada se ubicó en el sector lateral que da hacia la Calzada de Tlalpan, justo por encima de la línea de palcos. Lo que más sorprendió a los seguidores fue la conexión directa que este espacio tendrá con la tribuna, permitiendo que los comensales pasen de la mesa a su asiento en cuestión de segundos.

La vista desde el nuevo restaurante del Estadio Azteca. Foto de X: @MXESTADIOS

Desde este punto, la visibilidad del terreno de juego resultó impecable. El diseño arquitectónico priorizó que la estructura no obstruyera la perspectiva, garantizando que quienes adquieran boletos para esta área exclusiva disfruten cada jugada del encuentro entre el Tri y el combinado lusitano. Aunque los obreros todavía afinaron los últimos detalles estéticos en el mobiliario, la directiva del estadio garantizó que el servicio operará con normalidad para el día del partido inaugural de esta nueva etapa.

PALCOS RENOVADOS Y LA POLÉMICA CON LA FIFA

Por otro lado, la zona de palcos también recibió una actualización significativa que mejoró la visibilidad hacia el césped. Especialmente en el sector poniente, las imágenes revelaron una panorámica total del campo en su máximo esplendor, permitiendo una apreciación táctica que pocos estadios en el mundo pueden ofrecer. Estos espacios contarán con tecnología de punta y acabados modernos que contrastan con la estructura histórica del recinto.

Los nuevos palcos del Estadio Azteca. Foto de X: @MXESTADIOS

Sin embargo, no todo fue celebración en la víspera del juego contra Portugal. Mientras los aficionados admiraron las fotos de los interiores, el conflicto entre los propietarios de los palcos y la administración del estadio escaló a niveles legales. Los dueños de estos espacios exigieron que se respetara su propiedad privada de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, negándose a ceder sus lugares al organismo internacional para el torneo de 2026.

A pesar de este estira y afloja administrativo, la realidad es que el Estadio Azteca recuperó su brillo. Ver a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo en un escenario que luce tan moderno como imponente será el preámbulo perfecto para la máxima justa del futbol. La reinauguración promete ser un éxito visual que dejará boquiabiertos a quienes asistan al Coloso de Santa Úrsula la próxima semana.