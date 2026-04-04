Portero de la MLS se ‘comió’ un gol desde casi medio campo
El portero de Colorado Rapids, Zack Steffen, se ‘comió’ un gol tras un ‘rebanón’ cerca de media cancha
Mientras en Turquía, un portero hizo un golecito desde su área, en la MLS pasó lo contrario. El guardameta de Colorado Rapids, Zack Steffen, cometió un ‘oso’ durante su partido contra Toronto FC en el BMO Field.
Tras la Fecha FIFA, el exportero del Manchester City se ‘comió un gol desde casi medio campo, cuando no pudo controlar el balón con el muslo izquierdo tras el impacto de uno de sus compañeros, lo que significó el empate 2-2 al minuto 76’. Al arquero se le atribuyó el gol. "Aquí no hay quejas", tituló Toronto en redes sociales.
Con anterioridad, el portero Zack Steffen también tuvo que ver con el primer gol de Toronto. En un intento de servicio, Richie Laryea mandó el balón pegado al primer poste, donde el guardameta no pudo reaccionar a tiempo.
El Toronto remontó y el portero no pudo hacer nada para evitar el 3-2, luego de un remate de cabeza de Josh Sargent que fue pegado al poste izquierdo al 85’.
En el partido también hubo tres expulsiones, una de Toronto (Raheem Edwards) y dos de Colorado Rapids (Jackson Travis y Miguel Navarro).
Toronto llegó a 10 puntos y se colocó quinto en la Conferencia Este de la MLS, que comanda Nashville con 13 unidades.
Por su parte, Colorado Rapids se estancó en 9 puntos y es octavo en la Conferencia Oeste, donde LAFC es líder con 13.