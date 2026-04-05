Portería de Cruz Azul se mantiene sin dueño, asegura Nicolás Larcamón

Cruz Azul cayó frente a Pachuca y protagonizó uno de los resultados más sorpresivos en la Jornada 13 del Clausura 2026, duelo en el que Andrés Gudiño tuvo un grave error; Nicolás Larcamón lo respaldó, sin embargo, la portería se mantendrá con rotaciones en busca del titular.

Tras la derrota frente a los Tuzos, Nicolás Larcamón fue contundente en conferencia de prensa, asegurando que con la participación en los dos torneos, Cruz Azul se podrá dar el lujo de buscar a su portero titular, ya sea Andrés Gudiño o Kevin Mier:

Rotaremos la portería en los próximos partidos, la intención es que en algún momento uno de los dos se adueñe de la titularidad”.

Dando la cara tras la derrota, el estratega sudamericano no escondió que en el seno cementero duele haber sufrido este traspié, mismo que se presenta luego de una gran racha de partidos en los que imponían condiciones, resultados que los mantienen como sublíderes generales del Clausura 2026:

Nos duele (perder), por que nos desacostumbramos, fueron 15 partidos sin derrota”.

Finalmente, el resultado no será olvidado inmediatamente por Cruz Azul, dejando en claro que la intención será tomar los detalles positivos y luchar por el título tanto en la Liga MX como en Concachampions, donde defienden el cetro conseguido en 2025:

Hoy me quedo que el momento de Liga como Conca, las exigencias están a tope, nosotros tenemos que ajustar y aprender”.

Los siguientes partidos de Cruz Azul en el calendario serán frente a LAFC en Estados Unidos por los Cuartos de Final del certamen internacional y en la Jornada 14 ante el América, duelo que reinaugurará el Estadio Banorte a nivel de clubes.

BFG