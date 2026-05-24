“El mejor día de mi vida”: La consagración de Charly Rodríguez y Jeremy Márquez con Cruz Azul

El campeonato que Carlos Rodríguez logró con Cruz Azul en el Clausura 2026 tiene un sabor de revancha para el jugador de La Máquina, especialmente porque sirve para mandar un mensaje indirecto a Javier Aguirre quien decidió dejarlo fuera de la convocatoria para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Luego de ganar la décima corona para el Cruz Azul, Rodríguez recibió elogios de Rodolfo Rotondi, quien consideró que su compañero debería ser llevado a la Selección Mexicana dado el momento que vive, pero para el mexicano, lo importante por ahora es vivir el momento.

“Es sin duda uno de los mejores días de mi vida, felicidad total”, confesó el volante de La Máquina.

“Charly” Rodríguez destacó que desde un principio sabían que sería un encuentro intenso y necesitaban encontrar la forma de detener el esquema de los Pumas de la UNAM.

Ángel Jeremy Márquez celebrando el campeonato de Cruz Azul REUTERS

“Sabíamos que iba a ser un partido parecido al de la ida, ellos estaban buscando un contragolpe, lo tuvieron y lo aprovecharon. Nos costó entrar a ese bloque, pero este grupo siempre tuvo la tranquilidad y sabíamos que iba a ser una noche increíble”, dijo a los micrófonos de TUDN.

Sin embargo, reconoció que cuando el marcador era adverso, “pasaban muchas cosas por la cabeza”, pero poner todo en calma ayudó para la confianza no solo de él, sino de sus compañeros.

Por su parte, Jeremy Márquez también reflexionó sobre el sinuoso camino que recorrió la plantilla y valoró la capacidad de reacción del equipo, especialmente tras verse abajo en el marcador y con el reloj en contra.

“Contento con el trabajo del equipo, increíble. A pesar de que fuimos abajo por un momento, sabíamos que podíamos dar la vuelta; si no es así, no es una final”, señaló Márquez a TV Azteca.

El jugador cementero destacó que este título de la Liga MX sirve como una redención dorada tras los tropiezos internacionales recientes. “Seguir trabajando, seguir luchando por los objetivos. Por un momento la Concachampions se nos fue de las manos y tuvimos ahí una caída, pero el equipo siempre luchó, siempre quiso trascender”.