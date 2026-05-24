Rotondi tras darle el título a Cruz Azul: "La pase mal, pero hoy se dio"

Tras enfrentar duras críticas durante gran parte de la temporada, donde fue señalado por errores y momentos de bajo rendimiento, Rodolfo Rotondi respondió de la mejor manera en el momento decisivo.

El argentino se sacudió la “malaria” y con un gol en los minutos finales, selló el tan ansiado título para Cruz Azul, silenciando a sus detractores y convirtiéndose en héroe de la Máquina.

Rodolfo Rodondi anotó el gol de la décima para Cruz Azul en su historia dentro de la Liga MX. Mexsport

La afición cementera, que lo había criticado seriamente en los momentos más complicados, ahora lo ovaciona como uno de los artífices principales de esta nueva estrella.

Rotondi tuvo redención con Cruz Azul en la Final

En declaraciones exclusivas para TUDN minutos después de consumado el título, Rotondi no ocultó la emoción por el logro histórico, enfatizó que tenía mucho tiempo buscando este título, pero nunca dejó de luchar.

Costo, no es fácil estar compitiendo tanto tiempo y mientras más cerca estás y no lo consigues, es como que después la vara queda alta. Llevó dos años y medio intentándolo, estuvimos cerca y hoy se dio”, afirmó.

De igual manera, Rodo confesó que, tras la anotación del título para Cruz Azul, se desahogo por completo, ya que llevaba mucho peso cargado por situaciones anteriores.

Me tocó pasarla mal, pero hay que callarse, trabajar y todo llega. Lo que pase en Semifinales y Final con América, no di declaraciones, no apunte contra nadie, me mordí la lengua, trabaje y soñé mucho con este momento”, señaló.

Por último, el lateral argentino reveló que recibió un golpe en el final del primer tiempo, una cortada que tuvieron que coserle al medio tiempo, sin embargo, eso no mermó su participación con el equipo.

¿Rotondi seguirá en Cruz Azul?

Mucho se ha hablado sobre la continuidad de Rodolfo Rotondi con Cruz Azul. Mucha afición ha pedido su salida, sin embargo, el lateral despejó dudas.

Tras este título conseguido, Rodo expresó que, por el momento, solo piensa en celebrar el título con el equipo y su familia, después vendrán las negociaciones.

Ahora, irme a casa a festejar y después, nada, pelear por la once”, afirmó.