El gesto de Carrasquilla que lo pone en duda para el Mundial 2026 con Panamá

Pumas cayó en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul y perdió a Adalberto Carrasquilla durante los últimos minutos, quien prendió las alarmas en el banquillo cuando aseguró que “se salió” y podría perderse el Mundial 2026 con Panamá.

La noche en la que parecía que Pumas rompería con 15 años de sequía en la Liga MX, diversas lesiones, dos expulsiones y un gol sobre el final de Rodolfo Rotondi aparecieron para que los meses sigan pasando sin un nuevo título para los universitarios en la Liga MX.

Con el recuento de los daños, lo que parece más preocupante a corto plazo es la lesión sufrida por Adalberto Carrasquilla, mismo que tuvo que abandonar el campo en el minuto 60 entre lágrimas.

Tomándose el rostro fue retirado del terreno de juego por el Cuerpo Médico de los subcampeones del Clausura 2026, quienes por primera vez en su historia cayeron en una final de Liga MX en su feudo (considerando únicamente tiempo regular) y poniendo en duda su participación en el Mundial 2026 con Panamá.

Partidos de Panamá en el Mundial 2026

Enfrentándose a dos de las grandes potencias que son favoritas para llegar hasta las últimas instancias del Mundial 2026, estos son los siguientes partidos del cuadro canalero en los que no podría estar presente Adalberto Carrasquilla:

Panamá Vs Brasil / Amistoso - domingo 31 de mayo.

Panamá Vs República Dominicana / Amistoso - miércoles 3 de junio.

Panamá Vs Bosnia / Amistoso - sábado 6 de junio.

Panamá Vs Ghana / Mundial 2026 (J1) - miércoles 17 de junio.

Panamá Vs Croacia / Mundial 2026 (J2) - martes 23 de junio.

Panamá Vs Inglaterra / Mundial 2026 (J3) - sábado 27 de junio.

BFG