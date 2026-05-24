VIDEO: El rostro de frustración de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi

La cara de Efraín Juárez en la parte final del partido de vuelta entre Pumas y Cruz Azul reflejó el sentimiento de frustración tras haber perdido el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX; si bien había logrado su objetivo de no recibir gol en el Estadio Ciudad de los Deportes, la realidad fue diferente en el Olímpico Universitario.

La Máquina se impuso 2-1 en la final del Clausura 2026 frente a unos Pumas que acariciaron la gloria, pero que terminaron desfondados por la indisciplina en los minutos de compensación y la letalidad de Carlos Rotondi.

El punto de quiebre comenzó en la parte complementaria cuando Cruz Azul parecía herido de muerte, con una ofensiva que no lograba concretar, pero el equipo encontró el empate con un autogol de Rubén Duarte, quien introdujo el balón en propia puerta.

Sin embargo, el verdadero desastre para la UNAM llegó en el tiempo agregado, cuando la desesperación superó al orden táctico y comenzaron a perder hombres. Primero, Uriel Antuna vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR por un severo pisotón sobre Jeremy Márquez, eso abrió el espacio parta que solo dos minutos después Rodolfo Rotondi se hiciera presente en el marcador para el 2-1.

En ese momento, una toma de TUDN exhibió la cara de Efraín Juárez al recibir la segunda anotación. Como si se tratara de una pesadilla, el estratega de Pumas apenas hizo un gesto con el rostro, pero que denotaba que todo estaba perdido porque el gol caía en el tiempo de compensación y, sobre todo, en inferioridad numérica.

Pero en sus expresiones también estaba la frustración de un estratega que terminó como líder el torneo regular, pero que no logró finalizar la sequía de 15 años sin el cetro.