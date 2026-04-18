¿Por qué el umpire robot es el nuevo show favorito de la MLB?

El beisbol de MLB encontró un nuevo punto de encuentro entre la tradición y el espectáculo. No llegó desde el bate ni desde la lomita, llegó desde la pantalla gigante. El sistema automatizado de bolas y strikes, el llamado ABS, se instaló en la temporada 2026 como una herramienta de precisión, pero su impacto real se mide en otra estadística que no aparece en el box score. La asistencia.

En las primeras semanas del calendario, la MLB registra un aumento del 4.2 por ciento en la entrada a los parques. Son 6.98 millones de aficionados en 233 juegos, con un promedio de 29,955 por encuentro. La cifra contrasta con el crecimiento marginal de 2025 y abre una tendencia que, de sostenerse, marcaría cuatro años consecutivos al alza, algo que no se veía desde mediados de la década de 2000, cuando la era de los esteroides impulsó batallas épicas de home runs.

Cada tarde o noche en un parque de MLB, el suspenso llega a las pantallas El lanzamiento cruza el plato, el umpire canta, pero la historia no termina ahí. Alguien pide revisión. El estadio se detiene. Todas las miradas suben. La trayectoria digital de la pelota aparece en la pantalla, la zona de strike se dibuja con exactitud y el veredicto tarda unos segundos que parecen más largos de lo que son.

El ABS no sólo corrige decisiones, crea expectativa. Convierte una jugada rutinaria en un momento de tensión compartida. Hay silencio, hay anticipación y luego una reacción que puede ser aplauso o reclamo. El aficionado participa desde la grada, como si también tuviera voz en el conteo. Esa interacción, directa y visible, está redefiniendo la experiencia en el estadio.

Aumenta duración de juegos

El comisionado Rob Manfred lo entiende como un intercambio necesario. El tiempo promedio de los juegos subió a dos horas con 42 minutos, 4 más que en 2025 y 6 más que en 2024. La cifra rompe ligeramente la tendencia de partidos más cortos impulsada por el reloj de lanzamiento desde 2023, aunque sigue lejos de las más de 3 horas que dominaron durante años. Para la liga, la precisión vale esos minutos extra.

Y esos minutos tienen contenido. No son pausas vacías. Son segundos cargados de narrativa. La revisión del ABS se convierte en una especie de repetición en vivo que no solo informa, también emociona.

Los números del propio sistema refuerzan esa dinámica. En lo que va de la temporada se han registrado 932 desafíos, con un 54% de decisiones revertidas. Lanzadores y receptores dominan el terreno con una efectividad del 61 por cientoen sus reclamos, mientras los bateadores se quedan en 47%. Equipos como los Cincinnati Reds han entendido rápido la lógica, liderando en correcciones ofensivas y manteniéndose entre los más efectivos en defensa.

El efecto también se traslada a mercados específicos. Los Jays capitalizan el impulso de su reciente protagonismo, mientras los Rays se benefician de un estadio renovado que potencia la experiencia visual del juego

El beisbol no cambió su esencia, cambió su ritmo emocional. El ABS no elimina la discusión, la transforma en un momento visible, medible y compartido. En un deporte donde cada detalle cuenta, convertir la precisión en espectáculo está llenando las butacas. El umpire robot no roba protagonismo, lo redistribuye.