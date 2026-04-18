Tragedia y gloria: Flavio Cobolli vence a un top 3 y se derrumba en lágrimas de tristeza

Hay victorias que trascienden el deporte. Así fue el caso del italiano Flavio Cobolli, quien protagonizó una de las escenas más conmovedoras del año en el tenis al derrotar al alemán Alexander Zverev en las semifinales del ATP 500 de Múnich. Un triunfo que, lejos de celebrarse con euforia, terminó en lágrimas.

Cobolli, número 16 del ranking mundial, firmó el mejor partido de su trayectoria al imponerse con autoridad por 6-3 y 6-3 ante el tercer mejor jugador del mundo y vigente campeón del torneo. Fue una actuación sólida, con un tenis agresivo y preciso que sorprendió a todos. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la carga emocional que acompañó al italiano durante toda la jornada.

La razón de su desahogo fue profundamente personal. Apenas un día antes del encuentro, Cobolli recibió la noticia del fallecimiento de Mattia Maselli, un niño de 13 años perteneciente a su club, el Tennis Club Parioli, con quien mantenía una relación cercana. La pérdida impactó de lleno en el tenista, que incluso expresó públicamente su dolor en redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento.

Cada punto que juegue, cada pelota que toque… pensaré en ti”, escribió el italiano, dejando claro que saltaría a la pista con un motivo mucho más profundo que el simple hecho de competir.

Y así fue. Durante el partido ante Zverev, Cobolli mostró una concentración y determinación poco habituales, como si cada golpe estuviera impulsado por esa promesa. Su rendimiento fue prácticamente impecable, resolviendo el duelo en poco más de una hora y neutralizando a uno de los jugadores más dominantes del circuito.

Pero el momento más impactante llegó al final. Tras sellar su pase a la final, Cobolli no pudo contener las emociones. Se sentó en su banca, se cubrió el rostro con una toalla y comenzó a llorar desconsoladamente. No era la presión del partido ni la magnitud del logro: era el peso de la pérdida.

“Una victoria especial, no solo por el tenis”, escribió después, confirmando que su actuación había sido un homenaje.

En un circuito donde la exigencia mental es constante, los jugadores no están aislados de las emociones que atraviesan fuera de la cancha. Cobolli compitió con dolor, transformando ese sentimiento en motivación para alcanzar un resultado histórico.

Además, su triunfo lo coloca en la final del torneo, consolidando su crecimiento dentro del circuito ATP y confirmando que está listo para competir al más alto nivel. Sin embargo, más allá del impacto deportivo, lo ocurrido en Múnich quedará marcado como una historia de resiliencia, homenaje y humanidad.

Porque hay días en los que ganar no es lo más importante. Y Cobolli lo dejó claro: hay partidos que se juegan con el corazón, incluso cuando está roto.