Serge Gnabry sufre desgarro y pone en duda su presencia en el Mundial 2026

La alarma se encendió en Alemania. El delantero Serge Gnabry podría perderse el Mundial de 2026 tras sufrir un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho, según confirmó el Bayern Munich en un comunicado.

El club bávaro informó que el atacante estará fuera de las canchas “durante un periodo prolongado”, sin especificar tiempos exactos de recuperación. Medios alemanes ya anticipan un escenario complejo: Gnabry habría disputado su último partido de la temporada, lo que pone en duda su participación en la cita mundialista que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Gnabry es una de las piezas habituales en el esquema de la selección alemana dirigida por Julian Nagelsmann, y su posible ausencia representaría un golpe significativo en el armado ofensivo del equipo. Con 59 partidos internacionales y 26 goles, el extremo se ha consolidado como un jugador determinante en los últimos ciclos del combinado nacional.

La lesión llega, además, en un momento clave de la temporada. Gnabry venía de ser titular en ambos partidos de los cuartos de final de la Champions League, donde el Bayern eliminó al Real Madrid para avanzar a semifinales. En esa instancia, el conjunto alemán se enfrentará al Paris Saint Germain, una serie en la que ahora deberá competir sin uno de sus hombres más desequilibrantes en ataque.

Serge Gnabry lleva ocho goles y siete asistencias en 21 partidos de la Bundesliga. Reuters

El delantero de 30 años mantenía una temporada sólida. En la Bundesliga, acumulaba ocho goles y siete asistencias en 21 partidos, números que reflejan su influencia tanto en la generación como en la definición de jugadas. Su capacidad para atacar espacios, su velocidad y su versatilidad lo convierten en un recurso táctico difícil de reemplazar.

Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es la falta de detalles sobre el origen de la lesión. El club no especificó cuándo ni cómo se produjo el desgarro, lo que deja abierta la interrogante sobre si existían molestias previas o si se trató de un episodio puntual. En cualquier caso, el diagnóstico apunta a una recuperación delicada, especialmente considerando la cercanía del Mundial.

Para Alemania, el panorama es claro: el tiempo juega en contra. La evolución médica de Gnabry será seguida día a día, con la esperanza de que pueda llegar en condiciones óptimas. No obstante, en este tipo de lesiones musculares, una recuperación apresurada puede implicar riesgos mayores, por lo que el cuerpo técnico deberá equilibrar la necesidad deportiva con la salud del jugador.

Así, lo que parecía una recta final de temporada enfocada en títulos, se transforma en una carrera contrarreloj. Y en ese escenario, la presencia de Gnabry en el Mundial deja de ser una certeza para convertirse en una incógnita que preocupa a todo el fútbol alemán.