¿Por qué se fue Guido Pizarro de Tigres? Falta de refuerzos y fractura en el vestidor

El proyecto en el que creía Guido Pizarro se basaba en lo económico y, en estos momentos, la empresa que es dueña de Tigres le puso un semáforo en rojo cuando le avisó que no había más de dónde sacar.

Pizarro tuvo un par de pláticas desde el lunes con los directivos de Tigres, Carlos Emilio González y Carlos Valenzuela, quienes estaban preocupados por el incierto inicio de torneo.

Aunque jamás llegaron a los gritos, en dichas conversaciones se tocó el tema de los refuerzos, que le dijeron ya no llegarán conforme a lo que había pedido el entrenador.

Pizarro quería un plantel costoso

Pizarro argumentó en todo momento que, para cumplir las pretensiones del club, necesitaba al menos tres refuerzos de una lista que había dado desde el mes pasado y que no se cumplió en ninguno de ellos.

Peor aún, reclamó que la venta de Ángel Correa, cedido en más de 10 millones de dólares a River Plate, diezmaba el proyecto futbolístico que tenía y esperaba algún refuerzo de calidad similar, a lo que la contraparte le dijo rotundamente que nada de ese dinero se invertirá en lo deportivo.

La empresa Cemex ha decidido cerrar el grifo del flujo económico para el equipo para dar prioridad a sus proyectos en las plantas productoras, por lo que el aviso general fue que vienen años de austeridad en el equipo, que de igual forma continúa entre las mejores cinco plantillas del torneo mexicano.

No lo corrieron, Pizarro se quiso ir

En Tigres quedaron sorprendidos por la decisión de Guido Pizarro, quien se desliga después de trece años como jugador y entrenador, y suponen que tiene que ver en que parte del vestuario ya no cree en él y comenzaron a darle la espalda, al tiempo que personajes como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, que ya salió, perdieron fuerza para ayudarle.

Guido Pizarro

Juan Brunetta, quizá el jugador mejor valorado en el plantel, subió una publicación horas después de la salida de Pizarro con la imagen de su tatuaje que dice 'esperanza', por lo que los directivos creen que Pizarro abandonó el barco antes de que el vestidor se le pusiera en contra.