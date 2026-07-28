Santiago Sandoval dice adiós al Premundial Sub-20; la joya de Chivas será operada tras sufrir una fractura

La Selección Mexicana Sub-20 perdió a una de sus piezas para la recta final del Campeonato de la categoria de Concacaf. Santiago Sandoval, canterano de Chivas, quedó descartado para el resto del torneo luego de sufrir una fractura en la mano derecha durante el partido frente a Costa Rica.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que el futbolista presenta una fractura espiroidea de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, lesión que requiere tratamiento quirúrgico, por lo que abandonó de inmediato la concentración del combinado nacional.

¿Cómo se fracturó Santiago Sandoval?

El percance ocurrió durante el compromiso ante Costa Rica. Tras realizarle los estudios correspondientes, el cuerpo médico de la Selección Mexicana concluyó que la mejor alternativa para garantizar una recuperación adecuada era una intervención quirúrgica, descartando cualquier tratamiento conservador que le permitiera continuar en el certamen.

De esta manera, Sandoval regresará a Guadalajara, donde será operado bajo la supervisión de los servicios médicos de Chivas.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica. Tras el diagnóstico, se determinó que la mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico", informó la Federación Mexicana de Futbol mediante un comunicado. Será operado en Guadalajara

Sandoval había anotado en los triunfos sobre Antigua y Barbuda y contra Costa Rica

El mediocampista rompió concentración para incorporarse a su club, donde será intervenido quirúrgicamente este mismo miércoles en Guadalajara.

La Federación también confirmó que el procedimiento será realizado con el seguimiento conjunto entre los médicos de Chivas y de la Selección Nacional, con el objetivo de iniciar cuanto antes su proceso de rehabilitación.

La baja representa un golpe para el conjunto dirigido por Álex Diego, ya que Sandoval había sido considerado una de las opciones importantes en de mitad de la cancha hacia adelante durante el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Sub-20.

México pierde una pieza para la fase decisiva

La lesión obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en la etapa más importante del Campeonato Sub-20 de Concacaf, torneo que otorga boletos para la próxima Copa del Mundo de la categoría y un cupo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el campeón.