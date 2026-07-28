Guido Pizarro deja de ser técnico de Tigres tras presentar su renuncia

Guido Pizarro dejó oficialmente de ser entrenador de Tigres luego de presentar su renuncia, misma que fue aceptada por la directiva del club este martes 28 de julio de 2026. El estratega argentino-mexicano concluyó su etapa al frente del conjunto felino después de poco más de un año en el cargo.

El entrenador confirmó su salida del equipo regio a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado en el que dejó clara su decisión de separarse del plantel después de 13 años como jugador y técnico.

Tigres atraviesa un complicado inicio en el Apertura 2026

La salida de Pizarro ocurre tras un arranque irregular en el Torneo Apertura 2026. Tigres debutó con una derrota de 3-1 ante Xolos de Tijuana como visitante y posteriormente empató 2-2 frente a Atlético de San Luis, resultados que dejaron al equipo ubicado en el puesto 15 de la clasificación general.

El momento deportivo se suma a la presión generada tras la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2026, instancia en la que los felinos quedaron fuera ante Chivas después de un empate global de 3-3, resultado que favoreció al Guadalajara por su mejor posición en la tabla.

Los números de Guido Pizarro con Tigres

Durante su gestión, Guido Pizarro dirigió 70 partidos en todas las competencias, incluyendo Liga MX, Liguilla, Concachampions y Leagues Cup.

Bajo su dirección, Tigres alcanzó las Semifinales del Clausura 2025 y de la Concacaf Champions Cup 2025, además de disputar finales en las que terminó cayendo ante Toluca.

Ahora, la directiva felina deberá definir al nuevo entrenador encargado de asumir el proyecto y buscar que Tigres vuelva a competir por los primeros lugares del futbol mexicano.