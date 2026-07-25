Tigres reúne a los hermanos Laínez tras anunciar el fichaje de Mauro para el Apertura 2026

Los hermanos Alejandro y Marco Antonio Palacios quedaron en la memoria de los aficionados de Pumas como una de las duplas familiares más representativas de la Liga MX. Los "Pikolines" compartieron vestidor durante varios años y formaron parte del plantel que conquistó el título del Clausura 2011 frente a Monarcas Morelia.

Ahora, el futbol mexicano volverá a tener a dos hermanos en el mismo equipo. Tigres anunció la incorporación de Mauro Laínez, quien compartirá plantel con Diego Laínez, futbolista del conjunto regiomontano desde 2023.

La llegada del mayor de los Laínez representa una nueva alternativa para el ataque del equipo dirigido por Guido Pizarro de cara al Apertura 2026.

Mauro Laínez llega a Tigres para jugar junto a Diego

Tigres hizo oficial el fichaje de Mauro Laínez, extremo izquierdo mexicano de 30 años que llega después de quedar como agente libre tras la desaparición de Mazatlán. El club sinaloense dejó de competir en la Liga MX luego de vender su certificado de afiliación, operación que permitió el regreso del Atlante al máximo circuito después de 12 años.

Con esta incorporación, Mauro compartirá vestidor con su hermano Diego, uno de los jugadores del plantel felino desde hace tres años.

El nuevo refuerzo universitario se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y ha desarrollado toda su carrera en el futbol mexicano. Antes de llegar a Tigres vistió las camisetas de América, León, Lobos BUAP, FC Juárez, Xolos, América, Querétaro y Mazatlán.

Dentro de su palmarés figura un campeonato de Liga MX con América y un título del Campeonato Sub-20 de la Concacaf con la Selección Mexicana.

Durante su última temporada con Mazatlán disputó 15 partidos y acumuló 360 minutos, además de registrar una asistencia. En el torneo anterior había tenido una mayor participación al disputar casi el doble de minutos y aportar dos asistencias.

Mauro Laínez llega para reforzar el sector ofensivo de Tigres después de la salida del argentino Ángel Correa, campeón del mundo, quien dejó el club para incorporarse a River Plate en una transferencia que estuvo acompañada de polémica.

Tigres busca su primer triunfo del Apertura 2026

Mientras continúa incorporando refuerzos, Tigres intentará conseguir su primera victoria del torneo este sábado, cuando reciba al Atlético de San Luis en la Jornada 2 del Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro comenzó el campeonato con una derrota de 3-1 frente a Xolos de Tijuana en la frontera, resultado con el que arrancó el nuevo semestre.

Por su parte, Atlético de San Luis también llega sin puntos después de perder por remontada ante Cruz Azul en la primera fecha del torneo.

Con la incorporación de Mauro Laínez, Tigres suma una nueva opción para su ataque y, al mismo tiempo, volverá a tener una dupla de hermanos dentro de un mismo plantel, una situación poco común en la historia reciente de la Liga MX.