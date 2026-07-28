México celebra en Grandes Ligas: Gerardo Carrillo consigue su primera victoria en MLB con increíble actuación

La carrera de Gerardo Carrillo estuvo cerca de tomar otro rumbo. En cambio, terminó con una pelota en la mano y la primera victoria de su carrera en las Grandes Ligas. Apenas unos meses después de quedarse sin equipo y preguntarse si aún habría una organización dispuesta a confiar en él, el lanzador mexicano escribió la mejor noche de su trayectoria al dominar en extra innings para darle el triunfo a los Diamondback de Arizona.

El derecho jalisciense de 27 años fue el héroe en la victoria de Arizona por 8-7 sobre los Pirates en 12 entradas. Carrillo lanzó los dos últimos episodios del encuentro sin permitir imparable, retiró a los seis bateadores que enfrentó y ponchó a tres para apuntarse el primer triunfo de su carrera apenas una semana después de debutar la semana pasada en las Grandes Ligas.

Carrillo celebra su primer triunfo en MLB. Getty Images via AFP

Pittsburgh vino de atrás en la pizarra

El resultado tuvo un significado especial por el contexto del encuentro. Los Diamondbacks parecían tener el partido resuelto luego de construir una ventaja de 6-0 detrás de una brillante apertura de Brandon Pfaadt, quien trabajó siete entradas sin recibir carrera. Sin embargo, los Pirates reaccionaron de forma inesperada.

Pittsburgh comenzó la remontada en la octava entrada con un doble productor de Ryan O'Hearn y terminó por igualar la pizarra en la novena gracias a un cuadrangular de dos carreras de Brandon Lowe ante el cerrador Paul Sewald. Lo que parecía una victoria cómoda se convirtió en una prueba de carácter para Arizona.

El batazo del triunfo

La definición llegó hasta la duodécima entrada, cuando James McCann impulsó la carrera que devolvió la ventaja a los Diamondbacks. Entonces el manager entregó la pelota a Carrillo para proteger una diferencia mínima.

El mexicano respondió con la actuación más importante de su carrera. Atacó la zona de strike desde el primer lanzamiento, dominó a los bateadores de Pittsburgh y cerró el encuentro sin conceder libertades. La recompensa fue inmediata al quedarse con la pelota del triunfo.

En apenas su tercer partido en las Grandes Ligas, Carrillo dominó la ofensiva de Pittsburgh en las entradas 11 y 12. Carrillo no permitió ningún hit, ponchó a tres bateadores y se adjudicó su primera victoria.

El largo camino de Carrillo a MLB

Carrillo firmó profesionalmente con los Dodgers y durante varios años fue considerado uno de los brazos con mayor proyección dentro del sistema de sucursales de la organización angelina. Su desarrollo llamó la atención de la industria y en 2021 terminó involucrado en uno de los cambios más importantes de aquella fecha límite de transferencias.

Los Dodgers lo enviaron a los Nacionales de Washington como parte del paquete con el que adquirieron a Max Scherzer y Trea Turner. El movimiento parecía acercarlo al debut en las Mayores, pero las lesiones frenaron su crecimiento justo cuando más cerca parecía estar.

Después de su paso por Washington encontró una nueva oportunidad con los Rangers de Texas. Permaneció dos temporadas en Ligas Menores hasta que, en noviembre de 2025, la organización decidió dejarlo en libertad. Para muchos peloteros, ese tipo de noticias suele marcar el principio del final.

Semanas después firmó un contrato de Ligas Menores con los Diamondbacks y agradeció públicamente la confianza de la organización. "Estoy contento y emocionado por vestir esos colores", escribió entonces, convencido de que todavía tenía algo por demostrar.

Arizona le abrió una puerta que parecía cerrada. Primero llegó el esperado debut en las Grandes Ligas y ahora, apenas unos días más tarde, la primera victoria de su carrera.

Carrillo se convirtió en el pelotero nacido en México más reciente en llegar a las Grandes Ligas y ya dejó su primera huella. No fue con una presentación espectacular ni con reflectores apuntando hacia él desde el inicio. Fue con dos entradas impecables en uno de los momentos de mayor presión del partido, la clase de actuación que suele cambiar la historia de un lanzador y que confirma que, a veces, la perseverancia también sabe lanzar rectas de más de 95 millas por hora.