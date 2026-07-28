¿Qué partidos se juegan en el Estadio Banorte y en Coapa? América Femenil sorprende con calendario 

El América Femenil confirmó su calendario de juegos como local, luego de anticipar que alternará partidos entre el Estadio Banorte y la cancha Centenario de las instalaciones del club en Coapa.

De los siete juegos como locales, las Águilas sostendrán tres en el Estadio Banorte, inmueble que también alberga a los equipos varoniles del América, Cruz Azul y Atlante para el torneo Apertura 2026.

En el Coloso de Santa Úrsula, tres veces mundialista, el América recibirá por la segunda jornada de la Liga MX Femenil al Cruz Azul (el 8 de agosto, a las 16:00 horas), en la séptima fecha a Tigres (13 de septiembre, a las 17:00 hrs) y por la fecha 11 al Pachuca (18 de octubre, a las 19:00 hrs).

Los cuatro partidos restantes los celebrarán en Coapa. Jornada 3 ante el Puebla (15 de agosto, 15:45 hrs), quinta jornada contra Tijuana (30 de agosto, a las 15:45 hrs), octava fecha vs Atlas (20 de septiembre, a las 15:45hrs) y la J-13 frente al Atlante (1 de noviembre, 15:45 hrs).

Cabe recordar que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes sufrió un considerable deterioro tras el Clausura 2026. Los gastos operativos y el tiempo de recuperación del césped comprometían el arranque de temporada de las Águilas del América, quienes presumen el triplete por los títulos de Liga MX, Concacaf y Campeón de Campeonas.

Incluso el Cruz Azul varonil, en su intento de cambiar de sede tras los conflictos contractuales con Ollamani, por la modificación de su arrendamiento en el antes llamado Estadio Azteca, no tuvo la luz verde de la Liga MX para mudarse al Ciudad de los Deportes, por las malas condiciones de la cancha que hasta la Liguilla del torneo pasado fue útil.

Al momento, el sitio web de la Liga MX no ofrece información actualizada sobre el aforo de la cancha Centenario. Pero los últimos reportes periodísticos han contabilizado una capacidad de la grada para mil espectadores.