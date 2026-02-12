¡Por fin será pareja! La Leagues Cup comenzará a jugarse en estadios de la Liga MX

La Leagues Cup, el certamen de Norteamérica, está por vivir una transformación. Tras años de críticas por la falta de equidad, el torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS finalmente tendrá partidos en territorio mexicano.

Desde su expansión, uno de los puntos más polémicos ha sido la localía. Los equipos mexicanos debían realizar viajes extenuantes y jugar siempre como visitantes, lo que generó constantes quejas de directivos y técnicos, claro está, también de jugadores.

En ediciones pasadas, el formato obligaba a los 18 equipos mexicanos a medirse contra los clubes de la MLS en sus propios estadios. Aunque en la edición 2024 se intentó equilibrar con un formato de 18 vs 18 en ciertas fases, la sede siempre fue en Estados Unidos.

Desde su oficialización, la Liga MX nunca ha tenido un equipo campeón en la Leagues Cup. (AFP).

Para este próximo ciclo, la balanza comienza a equilibrarse: América, Tigres y Toluca serán de los primeros en fungir como locales en sus propios estadios, aunque inicialmente solo se han confirmado cinco partidos en México.

La Leagues Cup surgió en 2019 como un torneo de exhibición y ha evolucionado hasta convertirse en una competencia oficial avalada por Concacaf que otorga boletos a la Copa de Campeones.

A lo largo de sus ediciones, el trofeo ha pasado por manos tanto mexicanas como estadounidenses, pero los de la Liga MX, Cruz Azul en 2019 y León en 2021, en los primeros formatos, no son reconocidos.

La Leagues Cup modifica el calendario de la Liga MX. Mexsport

En 2023, Inter Miami (con el debut de Lionel Messi), se coróno en este torneo. En 2024 fue el Columbus Crew y el año pasado el Seattle Sounders.

El torneo obliga a detener las ligas locales durante un mes, creando una ventana exclusiva de competencia internacional en verano que busca captar la atención de todo el continente.

VITAL JUGAR EN MÉXICO

El reclamo de la Liga MX no era solo por el apoyo de la afición, sino por la logística y el desgaste físico. Mientras que los equipos de la MLS permanecían en sus ciudades, clubes como Necaxa o Pachuca llegaban a recorrer miles de kilómetros entre partidos de eliminación directa.

Con la llegada de juegos a estadios como el Estadio Azteca, el Volcán o el Nemesio Diez, se espera que el nivel competitivo suba, permitiendo que la localía pese a favor de los clubes aztecas y se termine con la "comodidad".