Íker Fimbres guía la victoria de Monterrey: ¿Qué más tiene que hacer para ser titular?

Íker Fimbres volvió a dejar una pregunta flotando en el aire: ¿cómo un futbolista con tanta claridad para jugar y asociarse no tiene más protagonismo en la Liga MX? Su entendimiento con Sergio Canales fluye casi sin mirarse, como si hablaran el mismo idioma futbolístico. Su gol por 82 minutos fue el pasaporte a la siguiente ronda para los Rayados de Monterrey.

La respuesta no tardó en llegar. Bastaron 33 minutos para que Fimbres rompiera cualquiera tensión y mandara la pelota al fondo de las redes. El juvenil definió con personalidad en una jugada fortuita que terminó en sus pies. Quizá su actuación le abra los ojos al técnico Domènec Torrent.

Monterrey, un equipo que en este arranque de semestre se comporta como un gigante dubitativo, avanzó con un triunfo discreto de 2-0 ante un Xelajú orgulloso y persistente. El 3-1 global en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup reflejó una serie más apretada de lo esperado.

Rayados tuvo el control emocional del encuentro, pero no el brillo. Fue un equipo práctico, por momentos calculador, que hizo lo necesario sin desbordarse. Del otro lado, el conjunto guatemalteco fue valiente, insistente, con más corazón que recursos, empujando hasta donde sus fuerzas y su calidad se lo permitieron.

Canales volvió a ser el arquitecto, el que piensa un segundo antes que los demás. Fimbres, el joven decidido que se atreve a resolver. Y mientras tanto, Anthony Martial continúa en deuda. El francés, con cartel europeo y pasado en el Manchester United, sigue sin convertirse en ese futbolista desequilibrante que marque diferencias reales en el área.

Los Rayados corrieron con suerte en la recta final. Lucas Ocampos convirtió su tanto gracias a un penalti al minuto 83', un dulce sabor para concretar la victoria. Con esto, se podrían enfrentar a Cruz Azul en la siguiente ronda, quienes buscarán cerrar este jueves la eliminatoria ante el Vancouver Whitecaps con una ventaja de 3-0.

Monterrey avanzó sin convencer del todo, mostrando esa versión irregular que lo ha acompañado en el inicio del torneo. Este sábado volverá a jugar en casa para recibir a León, un rival golpeado por su mal comienzo. Será otra oportunidad para que Rayados deje de ser intermitente y empiece a comportarse como el protagonista que promete ser.