Golf: el hijo de Tiger Woods jugará con Florida State

El futuro del golf tiene un nombre de tradición: Charlie Woods. El hijo del legendario Tiger Woods, 15 veces campeón de torneos de la PGA, anunció un hito significativo en su carrera deportiva al comprometerse oficialmente a jugar golf universitario para Florida State University (FSU) en 2027. Este anuncio marca la pauta para una nueva generación Woods en el deporte, despertando el interés de aficionados y expertos que ven en el joven de 17 años el potencial para continuar el legado familiar.

La decisión de Charlie de unirse a los Seminoles de FSU no es menor. Florida State es un programa de golf de élite en la División I de la NCAA y un miembro de la competitiva Conferencia de la Costa Atlántica (ACC). Al elegir FSU, el joven Woods se une a una cuna de talento que lo preparará para los rigores del golf profesional, siguiendo un camino similar al de su padre, quien dominó el golf universitario en Stanford antes de su icónico salto al profesionalismo.

Aunque Charlie todavía está en el bachillerato, su nombre ya es sinónimo de habilidad precoz. Ha cautivado al público en los últimos años al competir junto a su padre en el PNC Championship, un torneo que ha servido de vitrina para su juego. En esas apariciones, ha demostrado una técnica pulida, un swing que evoca reminiscencias de su progenitor y, lo más importante, una notable madurez bajo la presión de los focos mediáticos.

El compromiso con un programa de alto nivel como FSU es un testimonio del desarrollo constante de Charlie como atleta. El anuncio supone un gran logro para él y le genera una inmensa expectativa sobre cómo se desarrollará su carrera en el ámbito universitario.

La mirada del mundo del golf estará puesta en Tallahassee, la capital de Florida, donde se ubica el campus de FSU, esperando ver el impacto que tendrá el heredero de Tiger Woods en el golf colegial antes de, posiblemente, dar el siguiente gran paso hacia el circuito profesional.

Con esta decisión, Charlie Woods asegura un camino estructurado y competitivo para forjar su propia identidad en el deporte que su padre redefinió.