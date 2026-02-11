¿Y así le van a ganar a Chivas? El América aburre en Concacaf ante un pobre rival

El América avanzó a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Pero lo hizo con sensaciones poco agradables para una afición que tuvo que conformarse con una aburrida noche sin goles ante el Olimpia (global 2-1), en el estadio Ciudad de los Deportes.

El insípido empate también estuvo cargado de preocupación por la ausencia de Alejandro Zendejas en la convocatoria. El volante no llegó apto al compromiso de Concachampions y para el clásico ante Chivas del próximo sábado ya es duda.

América se presentó a la vuelta sobrado de confianza, pero sin contundencia ni ambición. Jugó con la ventaja y el apuro de un rival necesitado por lo menos de dos anotaciones.

Después de un minuto del pitazo inicial, la afición crema y la pirotecnia del recinto explotaron en vano con el cántico de gol. Brian Rodríguez en el mano a mano con el portero Edrick Menjivar salió airoso, sin embargo, su anotación no fue válida por fuera de lugar.

El Rayito, junto con Víctor Dávila -en lugar de Zendejas- y Alexis Gutiérrez poco pudieron hacer ante la congestionada área del equipo hondureño.

Brian Rodríguez no pudo repercutir en favor del América. Mexsport

De igual manera y con la ausencia de Zendejas por derecha, el uruguayo Brian Rodríguez cargó con cierto protagonismo en el primer tiempo, al sobrellevar la mayoría de las jugadas por sector izquierdo con Cristian Borja.

El segundo tiempo presumió más acciones. El Olimpa, bajo la dirección técnica de Eduardo Espinel, tuvo mejor soltura y propuesta ofensiva; al 56', Edwin Rodríguez ya probaba suerte con un disparo a gol que Luis Ángel Malagón rechazó con dificultad. Tuvo suerte de no tener un rival en el área chica tras escupir la pelota.

Fantasmas de aquella eliminatoria del 2021 se hacían presentes, cuando Olimpia ganó por un gol la vuelta en el estadio Azteca, aunque las Águilas avanzaron por gol de visita.

La afición tampoco se quedó con las ganas de recriminar el mal espectáculo. Cargaron contra los jugadores que suplió André Jardine, Víctor Dávila y Kevin Álvarez, este último el más repudiado por el público amarillo, incluso más abucheado que los rivales.

Andre Soares Jardine el entrenador del América, reclamando de nuevo. Mexsport

Mientras que en los últimos 20 minutos, el arbitraje ignoró el protocolo de la Concacaf para erradicar las expresiones homofóbicas. En más de cinco ocasiones, en el despeje de Menjivar, los aficionados entonaron el grito prohibido por la FIFA, el famoso "¡Ehhh, pu...!".

América, a reserva de conformarse su rival de Concachampions, se permite soñar en la gloria internacional, al tiempo que enfoca los esfuerzos de los próximos días en su acérrimo, el Guadalajara en la Liga MX este sábado 14 de febrero.

"¡Llora, llora, Rebaño!", fue el cántico con el que despidieron los fanáticos en la tribuna la eliminatoria, a manera de olvidar el intrascendente juego con el Olimpia.