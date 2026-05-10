Polémica en CU: ¿Debió anularse el primer gol de Pumas ante América?

La tensión cortaba el aliento en las gradas del Estadio Olímpico Universitario. El telón del partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se levantó con un nivel de drama absoluto y una presión insuperable. Pumas de la UNAM y el América salieron a dejar la vida en el terreno de juego, pero nadie imaginó que el escándalo explotaría en un abrir y cerrar de ojos. Apenas a los tres minutos de acción, la balanza se inclinó a favor de la causa auriazul mediante una anotación sumamente cuestionada y dejó a los visitantes con un sabor a injusticia tremendo.

Álvaro Angulo protegiendo el balón. Mexsport

UN FUERA DE LUGAR FANTASMA Y LA FURIA DE LAS ÁGUILAS

La jugada de la discordia comenzó con un ataque agresivo y veloz hacia el área americanista. El mediocampista Adalberto Carrasquilla sacó un potente disparo que reventó de lleno el travesaño, dejando a la línea defensiva azulcrema totalmente desubicada ante el rebote. En ese instante de puro caos, apareció el central español Rubén Duarte para prender la pelota, mandarla al fondo de las redes y desatar la locura ensordecedora de la parcialidad felina. Sin embargo, los reclamos de todos los elementos visitantes llegaron de inmediato, rodeando a la autoridad y exigiendo a gritos que se anulara la acción por una clara infracción previa.

Lo que dice la regla sobre el fuera de lugar. Foto: Redes Sociales

El foco de la colosal protesta apuntaba directamente a la posición del lateral colombiano Álvaro Angulo. Al momento del impacto de su compañero, el jugador sudamericano se encontraba en un evidente fuera de lugar y, según la perspectiva de los defensores, hizo un movimiento hacia el esférico. El problema radicó en que, aunque el felino nunca tocó el balón, su simple presencia se interpuso justo entre el rematador y el portero Rodolfo Cota, obstruyendo la visibilidad del arquero. A pesar de los furiosos reclamos, el árbitro central César Ramos confió ciegamente en las indicaciones que recibió desde la cabina del VAR, validando el tanto sin acercarse al monitor de la cancha para revisar la polémica.

EL DEBATE REVIENTA EN INTERNET TRAS EL ANÁLISIS ARBITRAL

La controvertida decisión encendió la mecha rápidamente en el entorno digital. El exárbitro y actual analista Fernando 'Cantante' Guerrero agitó aún más las aguas al defender la postura de sus excolegas. Según el especialista, la anotación cumplió con el reglamento ya que el infractor jamás hizo contacto con la esférica. Sus declaraciones cayeron como un auténtico balde de agua fría para los seguidores del cuadro de Coapa, quienes trasladaron la batalla campal a las distintas plataformas de internet.

Cientos de usuarios en la red social X (antes Twitter) destrozaron los argumentos del exsilbante. Los internautas argumentaron fervientemente que las reglas castigan la interferencia visual y de movimiento, señalando que la acción del lateral de la UNAM afectó de manera directa la capacidad de reacción del guardameta visitante. Los aficionados aseguraron que el colegiado mundialista contaba con absolutamente todos los elementos legales para invalidar la acción y marcar el fuera de juego.

Este turbulento arranque del encuentro revivió de golpe los densos fantasmas del choque de ida disputado en el Estadio Banorte, donde el arbitraje también acaparó los titulares nacionales. Una vez más, el Clásico Capitalino reafirmó su estatus como el partido más pasional y tenso del país, dejando claro que en la fiesta grande del balompié azteca, cada silbatazo levanta pasiones desmedidas y alimenta debates que perduran por años en la memoria de los fanáticos.