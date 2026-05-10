Liga MX Femenil: América y Rayadas se reencuentran en la Final

América y Rayadas se enfrentarán, de nueva cuenta, en la Final de la Liga MX Femenil con el objetivo de conquistar el título del Clausura 2026 y sumar un nuevo cetro en sus vitrinas.

El camino de las Águilas de Ángel Villacampa arrancó en la Liguilla tras terminar 1º en la Fase Regular, derrotando a FC Juárez en Cuartos de Final (4-3) y eliminado a Toluca por un escandaloso 11-4 en las Semifinales, accediendo a la Final por tercer torneo consecutivo.

Por su parte, Rayadas concluyó la Fase Regular en el 2º peldaño de la tabla de posiciones y en Cuartos de Final venció a Cruz Azul por un global de 5-1, mientras que en la antesala de la Final logró remontar imponer condiciones por 4-3 ante Tuzas.

Ida: Estadio BBVA, día y horario por confirmar.

Vuelta: Estadio Ciudad de los Deportes, día y horario por confirmar.

De 4 antecedentes de América ante Rayadas, las de la Sultana del Norte suman 3 victorias. Mexsport

Historial de América y Rayadas en Liguilla

Este Clausura 2026 será la quinta ocasión en la que Rayadas y América se midan en la Liguilla de la Liga MX Femenil; segunda en una Final para definir a las campeonas.

En el duelo directo en finales, Rayadas terminó imponiéndose en penales, por lo que este Clausura 2026 se podría equilibrar la balanza en cuanto al enfrentamiento entre estos dos conjuntos; en la historia de la Liga MX Femenil, las Águilas suman 5 subcampeonatos, mientras que Rayadas ya sufrieron 3:

Apertura 2019 / Rayadas 4-3 América - Semifinal.

Apertura 2020 / Rayadas 7-3 América - Semifinal.

Clausura 2024 / Rayadas 2(4)-(3)2 América - Final.

Apertura 2025 / América 6-1 Rayadas - Cuartos de Final.

Clausura 2026 / América Vs Rayadas - Final.

* Rayadas suma 4 títulos de Liga MX Femenil, mientras que las Águilas conservan 2 trofeos en sus vitrinas; Tigres es el conjunto más ganador con 7 conquistas.

América y Rayadas empataron 1-1 en la Jornada 9 del Clausura 2026 dentro de la Liga MX Femenil. Mexsport

BFG