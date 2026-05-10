Directiva del América sufre hostil recibimiento en el Pumas vs América

La hostilidad pesa en las tribunas del Estadio Olímpico Universitario. La directiva de las Águilas del América lo comprobó al ser blanco de insultos e incluso de un objeto arrojado por un aficionado de los Pumas durante el partido de vuelta de cuartos de final.

Aunque Santiago Baños, presidente deportivo del América, ingresó inadvertido, Antonio Ibrahim (director deportivo) y compañía no tuvieron la misma suerte en los pasillos del recinto.

"¡Rateros!", gritaban los fanáticos Pumas más cercanos al palco de visitantes. Los directivos fueron custodiados en todo momento por elementos de seguridad; sin embargo, un seguidor auriazul se envalentonó al arrojarles un vaso.

La seguridad del inmueble reaccionó de inmediato e identificó al sujeto agresor para su posterior retiro del inmueble; no se reportó personal lastimado por estas incidencias.

Cabe señalar que, en los días previos al duelo de vuelta de cuartos de final entre Pumas y América, la entidad universitaria lanzó advertencias de sanciones a fanáticos que incurrieran en actos de violencia.

Incluso causó polémica el recordatorio de los Pumas sobre la prohibición de barras del equipo visitante, un estatuto que se estableció en todos los estadios del país en el 2018.

En las inmediaciones del EOU68', previo al partido también se registraron incidentes entre aficionados.

El operativo implementado por la SSC-CDMX se conformó de poco más de 3 mil policías.