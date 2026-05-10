Pasado y presente de Rectoría de la UNAM abraza proyecto de Efraín Juárez con los Pumas

Efraín Juárez está encumbrado desde Rectoría. El proyecto del técnico de los Pumas tiene más que el visto bueno tras acabar líderes de la fase regular del torneo Clausura 2026 y sobre todo por recuperar la famosa “garra” universitaria.

Juan Ramón de la Fuente, quien fuera rector de la UNAM de 1999 al 2007, hasta orgulloso se mostró del aporte de Efraín Juárez desde su destape como jugador.

“Recuerdo cuando Efra llegó al equipo, yo era rector, un joven de muchas cualidades y que ha demostrado ser gran técnico, ha logrado conjuntar al equipo, trae un buen vestidor, buena comunicación con la afición, es de los grandes técnicos que hemos tenido, vamos con él y con el equipo”, dijo De la Fuente en su arribo al Estadio Olímpico Universitario.

En su gestión en la UNAM, Juan Ramón de la Fuente vivió el histórico bicampeonato de los Pumas del técnico Hugo Sánchez.

“A este equipo le veo etiquetas de campeones, han hecho un gran torneo, Efra y directiva hacen un gran conjunto, hay que darle crédito al rector y presidente del equipo y desde luego jugadores y cuerpo técnico, pero lo más importante a la afición.

“Ya le toca a esta afición de una enorme lealtad, gran historia y mística, el club representa a una de las instituciones más emblemáticas del país, se refleja en el campo, tenemos todo para ganar el campeonato”.

El presente también respalda al estratega de los Pumas. En su llegada al Olímpico Universitario, para ver el Pumas vs América, el rector de la UNAM, Dr. Leonardo Lomelí Vanegas expresó que “Efra representa a alguien que conoce al club desde Cantera, a un equipo de una universidad como ésta debe apostar por Cantera, podemos tener una generación importante y ya lo tenemos con refuerzos del futbol nacional”.

Con la promesa de reunirse pronto con Efraín Juárez, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas anticipó su orgullo por la filosofía recuperada en Club Universidad Nacional.

“Los veo bien, han recuperado lo que ha sido históricamente es la filosofía del equipo, la garra, el equipo está echado hacia adelante peleando, nos han dado una gran temporada”.

¿Justificar recorte de clases a niños por Mundial?

Por otro lado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México opinó sobre la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por recortar el calendario escolar al 5 de junio ante la celebración de la Copa del Mundo 2026.

“Donde sé es una propuesta ahorita, hay que tomar en cuenta muchas cosas y el propio calendario de lo que debe cumplirse lo mínimo para los niños. Creo que en unas ciudades sí (debería aplicarse), pero a nivel nacional habría que valorar”, añadió.

El Mundial 2026 arranque en México el 11 de junio, con el duelo entre las selecciones de México y Sudáfrica, en el Estadio Banorte; Guadalajara y Monterrey son las otras ciudades anfitrionas de la máxima justa de la FIFA.