Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs América - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta)
Sigue EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América, a través de nuestro Minuto a Minuto
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Pumas y américa definen al último semifinalista
PRIMER TIEMPO
0¡Arrraaaaaaaaaaaancaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa el partidoooooooooo!
Inicia el último partido de los cuartos de final del Clausura 2026
19:05 HrsSin fanáticos del América
El cuadro de Coapa tiene una desventaja en lo anímico. No hubo acceso a las barras del América, aunque sí hay aficionados del América.
18:58 HrsPumas ya calienta en el Olímpico
18:55 HrsBajas del América
El cuadro de Coapa no contará con jugadores que podrían ser claves: Luis Ángel Malagón, Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga
18:50 HrsAlineación América
Jardine lanza a la cancha a los siguientes jugadores.
- Rodolfo Cota (30)
- Kevin Álvarez (5)
- Miguel Vázquez (32)
- Ramón Juárez (29)
- Dagoberto Espinoza (34)
- Erick Sánchez (28)
- Jonathan dos Santos (6)
- Brian Rodríguez (7)
- Alejandro Zendejas (10)
- Isaías Violante (12)
- Patricio Salas (33)
18:49 HrsAlineación de Pumas
Estos son los elegidos por Efraín Juárez para iniciar el partido de vuelta ante América
- Keylor Navas (1)
- Rubén Duarte (5)
- Nathan Silva (6)
- Rodrigo López (7)
- Uriel Antuna (21)
- Juninho Vieira (23)
- Adalberto Carrasquilla (28)
- Robert Morales (31)
- Jordan Carrillo (33)
- Pedro Vite (45)
- Álvaro Angulo (77)
18:48 HrsEl conteo final inicia
Estamos a 30 minutos de iniciar el último partido de cuartos de final del Clausura 2026.