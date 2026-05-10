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Liga MX - Clausura 2026: Pumas vs América - EN VIVO (Cuartos de Final - Vuelta) 

Sigue EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Jesús Velasco

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Pumas recibe a América en el partido de vuelta de los cuartos de final del clausura 2026Redes Sociales
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Pumas y américa definen al último semifinalista
PRIMER TIEMPO
0¡Arrraaaaaaaaaaaancaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa el partidoooooooooo!

Inicia el último partido de los cuartos de final del Clausura 2026

19:05 HrsSin fanáticos del América

El cuadro de Coapa tiene una desventaja en lo anímico. No hubo acceso a las barras del América, aunque sí hay aficionados del América. 

18:58 HrsPumas ya calienta en el Olímpico 
18:55 HrsBajas del América

El cuadro de Coapa no contará con jugadores que podrían ser claves: Luis Ángel Malagón, Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga

18:50 HrsAlineación América

Jardine lanza a la cancha a los siguientes jugadores. 

  • Rodolfo Cota (30)
  • Kevin Álvarez (5)
  • Miguel Vázquez (32)
  • Ramón Juárez (29)
  • Dagoberto Espinoza (34)
  • Erick Sánchez (28)
  • Jonathan dos Santos (6)
  • Brian Rodríguez (7)
  • Alejandro Zendejas (10)
  • Isaías Violante (12)
  • Patricio Salas (33)
18:49 HrsAlineación de Pumas

Estos son los elegidos por Efraín Juárez para iniciar el partido de vuelta ante América ​

  • Keylor Navas (1)
  • Rubén Duarte (5)
  • Nathan Silva (6)
  • Rodrigo López (7)
  • Uriel Antuna (21)
  • Juninho Vieira (23)
  • Adalberto Carrasquilla (28)
  • Robert Morales (31)
  • Jordan Carrillo (33)
  • Pedro Vite (45)
  • Álvaro Angulo (77)
18:48 HrsEl conteo final inicia

Estamos a 30 minutos de iniciar el último partido de cuartos de final del Clausura 2026. 

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