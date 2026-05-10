Aficionado del América le pide un penal a César Ramos antes de jugar contra Pumas

La tensión previa al esperado duelo de vuelta entre Pumas y América alcanzó niveles insospechados desde las primeras horas del día. El mítico Estadio Olímpico Universitario abrió sus puertas para albergar el definitivo choque correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Con el marcador global empatado a tres goles, el conjunto azulcrema saltó al sur de la capital con la obligación absoluta de conseguir la victoria, ya que cualquier igualada otorgaba el pase directo a las semifinales a los felinos debido a su mejor posición en la tabla general. En medio de este clima de máxima presión y nerviosismo, un inusual suceso robó los reflectores en las afueras del recinto.

Alejandro Zendejas cabeceando el balón. Mexsport

EL INESPERADO ENCUENTRO EN CIUDAD UNIVERSITARIA

La lupa mediática apuntaba directamente hacia el trabajo arbitral. El silbante César Arturo Ramos Palazuelos recibió la enorme responsabilidad de impartir justicia en este complejo compromiso, sabiendo que cada decisión generaría debate. Sin embargo, antes de siquiera pisar el césped de CU, el juez central protagonizó una peculiar escena. Durante su llegada a las instalaciones del inmueble, mientras caminaba concentrado junto a su cuerpo de asistentes, un fervoroso aficionado del América burló momentáneamente los cercos de seguridad y se acercó directamente al colegiado.

Lejos de lanzar reclamos, insultos o cánticos intimidatorios, el seguidor lanzó una petición que dejó perplejos a propios y extraños: en un tono suplicante, le imploró que marcara un penal a favor de las Águilas durante el encuentro. La singular solicitud descolocó por completo a César Ramos, quien en un inicio reaccionó con evidente sorpresa ante el atrevimiento del hincha. Tras procesar las palabras del fanático, el árbitro mundialista simplemente esbozó una sonrisa nerviosa y respondió con un incrédulo "¿Un penal?", desatando las carcajadas de los presentes y convirtiendo la enorme tensión previa en un instante de pura comedia involuntaria para la lente de las cámaras.

LA SOMBRA DE LA POLÉMICA ARBITRAL ACECHA EL CLÁSICO

Este chusco episodio no ocurrió en el vacío. El entorno del futbol mexicano arrastraba una pesada carga de suspicacias luego del polémico antecedente ocurrido días atrás en el Estadio Banorte. En aquel partido, la escuadra de Coapa se vio beneficiada con la sanción de dos penas máximas y logró esquivar las acusaciones de una presunta alineación indebida, lo que encendió las alarmas y las quejas de los aficionados rivales en todo el país. Por ello, la designación del árbitro cargaba con un morbo especial, obligándolo a entregar un trabajo impecable bajo la mirada vigilante de millones de espectadores que esperaban un arbitraje justo.

César Arturo Ramos estará en el Pumas vs América. Mexsport

Al final del día, la broma del fanático azulcrema reflejó la desesperación de una porra que sabía que su equipo caminaba sobre la cuerda floja hacia la eliminación. Las reglas del torneo no dejaban espacio para especulaciones: el empate 3-3 favorecía totalmente a la causa de los Pumas. El cuadro visitante necesitaba forzosamente ganar por cualquier diferencia en el marcador para evitar un fracaso monumental en la casa de su más enconado rival, dejando todo servido para una batalla épica de noventa minutos donde un simple silbatazo dentro del área marcaba la diferencia entre la gloria y la tragedia deportiva.