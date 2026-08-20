Polémica con Messi: árbitro no lo amonestó tras dar un zape

Lionel Messi está rodeado de polémica, luego de dar un zape a Quinn Sullivan y encarar al jugador del Philadelphia Union, pero el árbitro no lo amonestó, sólo separó a los futbolistas. Con el reglamento de la MLS se podría revisar la jugada.

La polémica se dio cuando Messi esperó al joven y le empezó reclamar de un supuesto codazo en una jugada previa. Quinn Sullivan se le acercó al argentino y cuando pasaba de largo, el rosarino le lanzó un zape, por lo que regresó y ambos chocaron las cabezas.

El árbitro central se acercó y sólo separó a Sullivan.

El Comité Disciplinario de la MLS investigará la acción y podría significar una sanción para Lionel Messi.

Después de ese incidente, el partido terminó con una trifulca, donde fueron expulsados Cavan Sullivan, la joya del Union de 16 años, y el italiano Yannick Bright, del Inter.

MESSI ANOTÓ DESDE EL FALLECIMIENTO DE SU PAPÁ

Lionel Messi volvió a hacerse presente en el marcador desde el fallecimiento de su papá. Primero colaboró con un pase en el primer gol, al dar un servicio para Luis Suárez, quien asistió de cabeza para Daniel Pinter rematara a bocajarro.

Lionel Messi volvió a anotar desde el fallecimiento de su papá AFP

El argentino hizo el 2-1 provisional al minuto 26, con un espectacular recorte al defensa Kai Wagner y lanzar un potente zurdazo al poste contrario.

Messi celebró con sus compañeros y señaló con sus manos hacia el cielo. El rosarino se colocó como segundo máximo anotador de la MLS con 13 goles, a tres del croata Peter Musa de FC Dallas.