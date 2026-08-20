Una esperanza para Santiago Giménez: AC Milan y Porto retoman las conversaciones por su fichaje

Santiago Giménez vive días importantes para definir su futuro en el futbol europeo. El delantero mexicano podría dejar el AC Milan durante este mercado de fichajes y una de las opciones que permanece sobre la mesa es el Porto de Portugal, club por el que han pasado futbolistas mexicanos como Jesús Manuel “Tecatito” Corona, Héctor Miguel Herrera y Miguel Layún.

La posibilidad de que Giménez llegue al conjunto portugués había perdido fuerza después de que el Milan rechazara la primera propuesta presentada por el Porto. La oferta no cumplía con las expectativas económicas del equipo italiano y las conversaciones entre ambos clubes se habían detenido.

Sin embargo, el escenario cambió durante los últimos días del mercado. Las negociaciones entre el los equipos se retomaron con la intención de encontrar un acuerdo que permita concretar la salida del atacante mexicano.

Santiago Gimenez se lesionó en el duelo contra Inglaterra del pasado Mundial 2026 Mexsport

AC Milan y Porto vuelven a negociar por Santiago Giménez

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el Porto y el Milan retomaron las conversaciones para negociar una posible salida de Santiago Giménez.

La propuesta inicial del conjunto portugués contemplaba una cesión del delantero mexicano con una opción de compra de 15 millones de euros. Esta se convertiría en obligatoria en caso de que Giménez alcanzara una determinada cantidad de partidos y goles.

La oferta no convenció al AC Milan debido a que no cumplía con sus expectativas económicas. Por esta razón, el conjunto italiano rechazó la propuesta y las negociaciones quedaron detenidas.

Ahora, ambos clubes volvieron a establecer conversaciones para intentar encontrar una fórmula que permita avanzar en la operación. Por el momento, las nuevas cifras que se manejan en la negociación no han sido reveladas.

El movimiento representa una nueva posibilidad para Giménez, quien busca encontrar un equipo donde pueda recuperar la regularidad que tuvo durante su etapa con el Feyenoord en Países Bajos.

Las complicaciones para Giménez

El futuro del delantero mexicano se ha complicado durante su etapa con el AC Milan. Después de llegar al futbol italiano, Giménez no consiguió mantener el nivel que había mostrado en la Eredivisie y su participación también estuvo condicionada por una lesión que requirió una intervención quirúrgica.

Esta situación ha reducido sus números con el conjunto italiano y también representa un factor dentro de la búsqueda de una nueva oportunidad para continuar su carrera.

A esto se suman las pretensiones económicas del AC Milan, que se convirtieron en uno de los principales obstáculos para concretar su salida hacia el Porto.

El tiempo también juega un papel importante en la negociación. El mercado de fichajes del futbol italiano cerrará el próximo 1 de septiembre, mientras que el periodo de transferencias en Portugal permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre.