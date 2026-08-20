Alan Cervantes va por todo en América: “Quiero ser pieza clave y levantar el título”

Alan Cervantes habló con los medios de comunicación en la previa del partido de este fin de semana contra Juárez. El mediocampista de las Águilas del América tiene bastante claros sus objetivos: convertirse en un elemento fundamental en el esquema del equipo, pelear por el campeonato y, como consecuencia de su trabajo en la cancha, ganarse un llamado a la Selección Mexicana con miras a la Copa Oro.

REVANCHA PERSONAL Y LA ILUSIÓN DE REGRESAR AL TRI

Tras haber vivido torneos anteriores donde su participación en el terreno de juego fue limitada por decisiones tácticas del cuerpo técnico, el futbolista dejó en claro que su compromiso nunca bajó de nivel. Cervantes reconoció que no estuvo en su mejor versión futbolística en su momento, pero que siempre trabajo como un profesional dentro y fuera de la cancha.

“La realidad es que el año pasado, que casi no tuve la oportunidad de jugar, claro que a lo mejor no estaba en el mejor nivel, tengo que reconocerlo, pero tampoco dejé de trabajar. Para mí pasó más por un tema del profe, de sus gustos, de sus ideas”, comentó Alan sobre su etapa anterior.

Alan Cervantes resaltó la competencia que hay en el América David Olaff

Ahora, respaldado por la confianza del actual cuerpo técnico a quien ya conoce, ve esta nueva etapa como una gran oportunidad para consolidarse:

“Estoy totalmente consciente de la oportunidad que se me está brindando y estoy aspirando no solo a convertirme en una pieza fundamental, que es lo que todos queremos al final del día, sino también aportar, seguir creciendo mi futbol y por qué no el día de mañana apuntar a Selección, ya que viene también Copa Oro”.

LA COMPETENCIA INTERNA Y LA EXIGENCIA DEL TÍTULO

Cuestionado sobre la posibilidad de que la directiva azulcrema sume a un nuevo refuerzo en la zona del mediocampo para generar mayor competencia, Cervantes se mostró tranquilo y respaldó la idea de contar con un plantel amplio y competitivo. Como ejemplo de la exigencia del grupo, recordó la actuación del equipo en el partido reciente frente a San Luis, donde se utilizó una alineación alternativa y el equipo respondió de gran forma.

“La competencia interna siempre es buena y es lo que ha llevado a esta institución a ganar lo que ha ganado. Si no tuviésemos esa competencia interna, como incluso ahora la estamos teniendo... no sería lo que es hoy en día este club. Llegue el mejor o llegue una persona que no tenga tanta jerarquía, yo seguiré trabajando de la misma manera”.

Finalmente, aunque el arranque de la Liga MX y el desempeño en la Leagues Cup han dejado sensaciones positivas en el plantel, el mediocampista dejó en claro que la exigencia en el América no permite caer en conformismos.

“Contentos, satisfechos hasta ahora, pero la realidad es que este equipo está tan mentalizado y trabajando a tope cada día que de nada sirve si al final no logramos campeonar. A penas es el inicio del torneo. No sirve de nada si no ponemos a esta institución donde se merece, que es ganando campeonatos”.