Maratón de Mazatlán obtiene certificación y dará pase al Maratón de Boston

El Gran Maratón Herza Mazatlán 2026 recibió la certificación oficial que permitirá que los tiempos registrados en su recorrido sean válidos para los atletas que busquen obtener su clasificación al Maratón de Boston, uno de los eventos más prestigiosos del atletismo mundial.

Durante la presentación de la vigésima quinta edición de la competencia, que se llevará a cabo del cuatro al seis de diciembre, representantes de la Federación Mexicana de Atletismo hicieron entrega del aval correspondiente al comité organizador.

El documento reconoce que la carrera cumple con los requisitos establecidos para la realización de competencias de ruta, una distinción que eleva el atractivo deportivo del evento y que permitirá a los maratonistas perseguir en Mazatlán una de las marcas de clasificación establecidas por Boston.

Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, destacó el esfuerzo que ha significado mantener vigente la competencia durante un cuarto de siglo.

Ya son 25 años consecutivos de hacer este gran maratón. La verdad es que para Mazatlán, para Sinaloa, es un orgullo, porque decir 25 años no es así como facilito, es de mucho trabajo”, señaló Barros

La competencia tendrá como escenario principal el malecón del puerto sinaloense y contará nuevamente con pruebas de cinco y 10 kilómetros, medio maratón y maratón de 42 kilómetros con 195 metros.

Mazatlán busca crecer en su edición de aniversario

El comité organizador espera contar con más de ocho mil corredores durante los tres días de actividades, aunque el objetivo es acercarse a la cifra récord de 12 mil participantes que el evento ha alcanzado anteriormente.

Además de la actividad deportiva, las autoridades esperan alrededor de 30 mil visitantes y una derrama económica estimada en 155 millones de pesos, producto de la llegada de atletas, familiares y acompañantes.

Ismael Barros y Paul Luque, directivos de Venados de Mazatlán, estuvieron presentes durante la presentación de la edición 25 del Gran Maratón Herza Mazatlán 2026. Emmanuel Campa

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó que la competencia se ha convertido en una tradición capaz de reunir a participantes nacionales y extranjeros y señaló que su impacto alcanza sectores como hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Celebrar 25 años significa reconocer una historia construida con pasión, disciplina y el esfuerzo de miles de personas que a lo largo del tiempo han convertido este evento en una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras”, expresó.

Barros también resaltó que la presencia de corredores extranjeros ha permitido que la competencia mantenga su carácter internacional después de 25 ediciones.

“Esto es un evento nacional e internacional. Más de cinco o seis países también tienen corredores que van a la carrera y le hacen ese maratón internacional precisamente”, agregó el dirigente.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, subrayó que este tipo de competencias forman parte de una estrategia nacional para fortalecer los destinos a través del deporte.

La política del turismo deportivo para la presidenta y para la Secretaría de Turismo es un pilar fundamental, es política nacional. No es solo una estrategia, es una política”, afirmó Rodríguez Zamora.

La funcionaria federal destacó además que los corredores suelen viajar acompañados, lo que incrementa la estancia y el gasto de los visitantes durante el fin de semana de competencia.

“Genera más de dos noches de pernocta. Gasta más, es familiar, no llevan a una persona, llevan a varias”, explicó durante la presentación.

Tres días de actividades frente al Pacífico

El Gran Maratón Herza Mazatlán 2026 desarrollará actividades desde el viernes cuatro de diciembre, cuando comenzará la entrega de kits y la expo deportiva.

Las carreras formarán parte de un programa que se extenderá durante todo el fin de semana y que pretende combinar la competencia con la oferta turística, gastronómica y cultural del puerto.

Mazatlán celebrará así los 25 años de una de sus competencias deportivas más representativas con un incentivo adicional para los corredores de larga distancia: la posibilidad de buscar, sobre una ruta certificada frente al Pacífico, el tiempo que les abra las puertas del Maratón de Boston.