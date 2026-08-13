Emotivo abrazo entre Romaña y Messi que conmovió a todos

Lionel Messi volvió a las canchas, después de que unos días sufriera el fallecimiento de su papá. En el partido entre el Inter de Miami y el León de la Leagues Cup, pasó un momento que llamó la atención, cuando el defensor Johan Romaña le dio un emotivo abrazo al rosarino.

Messi inició el partido en la banca y para el segundo tiempo ingresó de cambio por Daniel Pinter. A su ingreso a la cancha, el rosarino fue ovacionado por los aficionados que se dieron cita en el Nu Stadium, a unos días de que se realizó el servicio fúnebre de su papá.

El futbolista del León, Johan Romaña, compartió el momento en sus historias en Instagram AFP

En una disputa del balón entre Romaña y Messi, el defensor del León cargó al argentino y le dio un emotivo abrazo. Rumbo al tiro de esquina, el rosarino soltó una sonrisa.

“Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. RESPETO Y CARIÑO”, publicó el equipo mexicano en redes sociales.

Por su parte, el colombiano posteó en sus historias en Instagram varios momentos del abrazo con Messi.

El capitán del Inter de Miami voló la noche del martes desde Argentina y al día siguiente jugó con el equipo de la MLS.

Su regreso a las canchas en un momento difícil, fue elogiado por el brasileño Casemiro, quien señaló que fue “increíble lo que hizo para estar con nosotros”.

El León volverá a tener actividad, pero ahora en la Liga MX, cuando enfrente al Necaxa el próximo lunes 17 de agosto en el Estadio Victoria.