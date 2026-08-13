“Un ejemplo”, Casemiro se rinde ante el regreso de Messi

Lionel Messi regresó a las canchas tras el fallecimiento de su papá hace unos días. El rosarino se llevó una tremenda ovación por parte de los aficionados que acudieron al partido entre el Inter de Miami y el León de la Leagues Cup, un regreso que fue aplaudido por Casemiro.

“Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble”, destacó el brasileño, que tuvo una rivalidad con Messi cuando se disputaban los duelos entre el Barcelona y el Real Madrid.

Casemiro destacó el compromiso que tiene Messi con el Inter de Miami y con los jugadores Reuters

Casemiro resaltó que nunca había visto un acto así en su vida y lo único que tienen para ofrecerle, son las gracias.

“Dar las gracias porque está aquí. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir. Hay que ayudarlo, él sabe la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que darle las gracias por todo”.

“Por eso es tan grande. Por eso está entre los mejores de la historia, si no el mejor de la historia. Sigue demostrando que es el mejor. Y eso para mí es algo para quitarse el sombrero, decirle gracias y darle mucho ánimo. A él y a toda su familia. Es increíble lo que hizo de estar aquí con nosotros”, indicó el brasileño.

OTRO ELOGIO A MESSI: “UNA PERSONA EXTRAORDINARIA”.

El técnico del Inter de Miami, Guillermo Hoyos, reconoció que pasó una situación similar y sufrió momentos de soledad. Destacó que Lionel Messi es una gran persona.

“Siempre he dicho que esto es algo muy doloroso y que, en ocasiones, toma mucho tiempo, cuando perdí a mi padre fue difícil. Él era mi guía. Lo necesitaba en muchos momentos y me sentí solo. Es un golpe muy fuerte en la vida de un hombre, para una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Es algo muy doloroso”, indicó.

El técnico del León, Javier Gandolfi, destacó la decisión de Messi de jugar Reuters

“UN SER HUMANO DIFERENTE”, DICEN EN LEÓN

El técnico del León, Javier Gandolfi, también destacó la decisión que tomó Messi de volver a jugar.

“Por lo que puedo observar, es el mejor jugador de la historia. Lo es dentro del campo y también por acciones que uno puede ver desde la distancia. Hoy volvió a demostrar de qué está hecho. Es un ser humano diferente al resto”, destacó.