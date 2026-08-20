¿Qué pasa con el Chino Huerta? Borrado con Anderlecht y sin definir su futuro

César “Chino” Huerta atraviesa un momento complicado con el Royal Sporting Club Anderlecht de Bélgica, donde no ha tenido minutos desde su regreso de la Copa del Mundo 2026 y tampoco ha logrado concretar una salida del equipo.

El futbolista mexicano fue colocado en la lista de transferibles del conjunto belga de cara a la temporada 2026-2027. A pesar de esta situación, el atacante continúa sin definir su futuro a menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes en Europa.

César Huerta jugó seis minutos con México en la Copa del Mundo 2026. MEXSPORT

Chino Huerta sigue sin minutos en Bélgica

César Huerta no ha tenido actividad con el Anderlecht desde su regreso a Bélgica después de participar con la Selección Nacional de México en la Copa del Mundo 2026.

El atacante mexicano únicamente fue convocado en una ocasión durante la fase previa de la Europa League. El Anderlecht enfrentó al Hammarby IF de Suecia y Huerta estuvo entre los jugadores disponibles, aunque no ingresó al terreno de juego.

Después de ese encuentro, el mexicano dejó de aparecer en las convocatorias del equipo. Tampoco fue considerado para los partidos restantes de la eliminatoria de la Europa League ni para las dos primeras jornadas de la Jupiler Pro League.

Esta situación se suma a la decisión del Anderlecht de colocar al jugador entre los futbolistas transferibles para la temporada 2026-2027.

Huerta llegó al conjunto belga en enero de 2025 después de su paso por el futbol mexicano. Su debut con el Anderlecht se produjo con gol frente al KV Kortrijk.

Desde su llegada, el atacante ha disputado 38 partidos con la camiseta de Les Mauves et Blancs. En ese periodo ha conseguido cinco goles y tres asistencias.

Toluca intentó llevarse al Chino Huerta

Ante la falta de minutos y la situación del mexicano dentro del Anderlecht, el Toluca apareció como una opción para que Huerta regresara a la Liga MX.

Los Diablos Rojos habrían presentado una propuesta formal al club belga para intentar concretar el fichaje del atacante. Sin embargo, de acuerdo con información de ESPN, la operación no avanzó debido a que el propio futbolista habría rechazado la posibilidad de volver al futbol mexicano.

La intención de Huerta sería mantenerse en Europa, por lo que su regreso a la Liga MX no se concretó pese a la propuesta del conjunto escarlata.

De esta manera, el mexicano permanece en el Anderlecht sin actividad y con su futuro todavía sin definir. El club ya lo considera transferible, pero hasta ahora no ha encontrado una operación que permita concretar su salida a menos de dos semanas del cierre de mercado de fichajes en Europa.