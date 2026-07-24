Pogacar jura ayudar a Isaac del Toro en la etapa reina del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar juró que ayudará al mexicano Isaac del Toro para que asegure dos objetivos en la Etapa reina del Tour de Francia 2026, que tendrá de nueva cuenta como meta el Alpe d’Huez, en un recorrido de 170.9 kilómetros.

“Mañana, nos aseguraremos de que Isaac luche por el maillot blanco y por subir al podio final”, mencionó Pogacar tras ganar la Etapa 19 del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro se encuentra en tercer lugar de la Clasificación general AFP

Isaac del Toro se encuentra en tercer lugar de la Clasificación general, con una ventaja de 24 segundos con respecto al prodigio galo Paul Seixas, cuarto sitio. Si las cosas salen bien al final de la Etapa 20, el mexicano sería virtualmente tercero en su debut en el Tour de Francia.

Además, el originario de Ensenada, Baja California, tratará de defender el liderato de la Clasificación de los Jóvenes, con 24 segundos de ventaja sobre Paul Seixas (19 años) y 3’ 18” sobre el francés Lenny Martínez (23 años).

Isaac del Toro defenderá su "maillot" blanco del Tour de Francia 2026 AFP

Tadej Pogacar e Isaac del Toro han realizado una gran mancuerna. El Tour de Francia hace eco de la comunión que hay entre ambos compañeros, incluso los ha llamado “Rey” y “Príncipe”, además de resaltar el tradicional “¡Pogi, hermano, ya eres mexicano!”.

LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

Este sábado 25 de julio de 2026, el colosal Alpe d’Huez acogerá de nuevo la meta; en este caso, de la etapa más dura de esta edición con la Croix de Fer, el Galibier… y el estreno del tremendo Col de Sarenne.

- Col de la Croix de Fer de Categoría HC, con 24 kilómetros de subida.

- Col du Télégraphe de Categoría 1, con 11.9 kilómetros de subida.

- Col du Galibier de Categoría HC, con 17.7 kilómetros de subida.

- Col de Sarenne de Categoría HC, con 12.8 kilómetros de subida.

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