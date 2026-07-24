Ángel Correa deja Tigres y es nuevo refuerzo de River Plate; el campeón del mundo vuelve a Argentina

River Plate hizo oficial el acuerdo para la incorporación de Ángel Correa como nuevo refuerzo para la próxima temporada, en uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes. El delantero argentino vuelve al futbol de su país después de su etapa con Tigres, donde dejó grandes actuaciones y confirmó su calidad como goleador.

El atacante tendrá un contrato por tres temporadas con el conjunto millonario, luego de una negociación que tuvo varios momentos de incertidumbre antes de llegar a un pacto definitivo entre las instituciones.

Correa vuelve a Argentina tras brillar con Tigres

Durante su paso por el futbol mexicano, Ángel Correa disputó 54 partidos con Tigres, registrando 23 goles y 14 asistencias, números que lo colocaron como una de las figuras ofensivas del equipo.

El deseo del delantero de regresar a Argentina fue clave para avanzar en las conversaciones con River Plate, club que finalmente logró cerrar la operación y sumar a un futbolista con experiencia internacional.

River suma experiencia de cara a nuevos retos

La llegada de Correa representa un refuerzo de jerarquía para el conjunto millonario, que busca fortalecer su plantilla para competir en los torneos nacionales e internacionales.

El atacante llega con una amplia trayectoria después de su paso por Atlético de Madrid y su participación con la Selección Argentina, con la que conquistó la Copa Mundial de Qatar 2022.

Su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque, además de su experiencia en partidos de máxima exigencia, son elementos que podrían convertirlo en una pieza fundamental para el proyecto de River Plate.

La afición millonaria ilusiona con el fichaje

El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores de River, quienes esperan que Ángel Correa sea uno de los líderes ofensivos del equipo y ayude al club a mantenerse como protagonista del futbol sudamericano.

Con esta incorporación, el conjunto argentino suma talento, experiencia y una figura internacional para buscar nuevos títulos.