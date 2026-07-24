Adrian Newey espera que la la “pesadilla” de Aston Martin termine a partir de Hungría

Aston Martin ha presentado un monoplaza con 16 actualizaciones para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, un paquete que Adrian Newey espera que sea efectivo para terminar con la “pesadilla” de las primeras carreras de la temporada 2026.

El nuevo proyecto, que va de la mano con Honda, se concibió con un retraso de dos semanas mientras la escuadra de Silverstone alistaba su propio túnel de viento, tras lo cual siguieron problemas en el desarrollo de la unidad de potencia y de la caja de velocidades, esta última haciéndose en sus instalaciones tras varios años de ser cliente de Mercedes-AMG.

Este viernes, Hungría vio la primera parte de una serie de actualizaciones que también se implementarán en Italia y en Azerbaiyán, después del receso de verano. Tras el primer día de actividades, en el que Fernando Alonso ocupó los lugares 13 y 19 en las prácticas y a pesar de que Lance Stroll tuvo una falla de suspensión que no se vincula con el paquete nuevo, Newey calificó los resultados iniciales como "prometedores".

Es una evolución, ya que el chasis, la configuración y la suspensión delantera son los mismos. Se trata, fundamentalmente, de una evolución aerodinámica”, explicó el director del equipo en la rueda de prensa oficial de la FIA.

“Tuvimos muy poco tiempo para investigar antes del estreno del auto en Barcelona en febrero. Así que, en realidad, se trató de dar un paso atrás, intentar comprender y seguir adelante con este conjunto”.

Adrian Newey Bryn Lennon/Aston Martin F1 Team

Las actualizaciones de Aston Martin

El paquete de mejoras del AMR26, al que se le ha denominado como un auto B, incluyen un nuevo alerón y morro delanteros, elementos externos del conducto de freno delantero, un piso con todas las modificaciones que se le permitió hacer de acuerdo con el reglamento y un difusor principal actualizado.

Además, la toma de entrada situada en los pontones laterales también se rediseñaron, se está introduciendo una suspensión trasera nueva y se introdujeron cambios en el ala trasera.

Newey aún confía en que aún se le puede dar la vuelta a la temporada, en la que a pesar de que Alonso sumó un punto en Mónaco, tiene cuatro abandonos y un solo resultado adicional entre los quince primeros lugares. Su coequipero Stroll tiene seis abandonos.

Las primeras carreras han sido una auténtica pesadilla. Ojalá podamos conseguir al menos un punto y algo de prestigio ahora. Creo que ese es el objetivo inmediato. A partir de ahí, podemos intentar seguir adelante”, indicó Newey.

Asimismo, Newey destacó la importancia en la relación con Honda, haciendo énfasis en dicha palabra, el encontrar soluciones en confiabilidad y rendimiento conforme transcurren las semanas.

Tras un comienzo desastroso, lo positivo de esto, porque siempre buscamos el lado bueno, es que Honda y nosotros hemos forjado una relación de trabajo muy estrecha. Seguimos desarrollándola en todos los ámbitos”, describió.