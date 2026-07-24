¡Gran defensa! Isaac del Toro no cede el tercer puesto del Tour de Francia

Isaac del Toro tuvo una gran jornada, al defender su tercer lugar general y el “maillot” blanco, así como aumentar su ventaja sobre Paul Seixas en la Clasificación de los Jóvenes, luego de finalizar séptimo en la Etapa 19. Por su parte, Tadej Pogacar dio otra gran exhibición para cruzar primero en la meta en Alpe d'Huez con nuevo récord en el ascenso. Richard Carapaz es el nuevo líder montaña y ganó su cuarto Premio de Combatividad. Este sábado es el cierre de montaña.

El originario de Ensenada, Baja California, está a 9’ 42” del tiempo de Tadej Pogacar (67h 53’ 00”). Remco Evenepoel es segundo.

Isaac del Toro defendió el "maillot" blanco del Tour de Francia 2026 Reuters

Isaac del Toro comenzó la jornada portando el “maillot” blanco por noveno día, después de recuperarlo el pasado domingo.

El primer puerto de montaña de la Etapa 19, en Col Bayard, fue conquistado por el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), quien respondió a un ataque del ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la Etapa 18.

Otro pique en la montaña. Ahora Valentin Paret-Peintre atacó y Richard Carapaz no pudo alcanzarlo, por lo que el francés se llevó la mayor cantidad de puntos (10) en el segundo puerto.

La Etapa 19 fue la más corta, sólo tuvo 127.9 kilómetros, pero es la segunda más dura del Tour, debido a sus 3 mil 500 metros de desnivel acumulado, sólo la supera la de este sábado con 5 mil 450 de desnivel.

Cuando faltaban 78 kilómetros para la meta, Marco Haller (Tudor Pro Cycling) y Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech) chocaron contra las protecciones de una señal de tráfico; afortunadamente no pasó a mayores y volvieron a la marcha.

Tadej Pogacar ganó la Etapa 19 del Tour de Francia 2026 Reuters

Abandono en la Etapa 19. El italiano Edoardo Affini circuló último y muy descolgado de los fugados.

Mads Pedersen, “maillot” verde, mostró su regularidad y potencial para acelerar y conquistar los 25 puntos del Sprint Intermedio en Léperier.

Hubo tres latinoamericanos en los fugados: El ecuatoriano Richard Carapaz, los colombianos Einer Rubio y Harold Tejada.

En el tercer puerto de montaña, el ecuatoriano Richard Carapaz se hizo con los cinco puntos, mientras que el grupo de Isaac del Toro, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Paul Seixas, entre otros, aumentó la velocidad y recortó distancias.

Tadej Pogacar terminó así tras la exhibición que dio en la montaña de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026 Reuters

En la fuga, Richard Carapaz trató de desgastar a Lenny Martínez y Sep Kuss con varias ofensivas.

Tadej Pogacar tuvo un ataque demoledor cuando faltaban 11.8 kilómetros para llegar a la meta. El esloveno alcanzó a varios corredores y a los tres fugados.

Con 2 kilómetros por correrse, Isaac del Toro lanzó su ofensiva para despegarse del francés Paul Seixas y finalizar séptimo. Mientras, Tadej Pogacar apretó el ritmo en el último kilómetro para lograr la victoria, seguido de Lenny Martínez y Richard Carapaz.

EL TOP 5 DE LA ETAPA 19: