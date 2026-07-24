De Doña Florinda a Memo Ochoa: La historia detrás del golazo del Chamagol al América

Cada partido del Atlante era la hora del "Chamagol", Sebastián González, como si fuera la hora del Chavo del Ocho. Aquellos festejos de show de televisión cundieron en el imaginario colectivo y causaron furor por verlo anotar.

Empezó con una camiseta del Chapulín Colorado, pasó por usar el gorro verde del Chavo del Ocho y sacar el Chipote Chillón, aquel mazo de plástico que servía para vencer a los enemigos.

Pero hay uno que se le quedó resguardado en el corazón y fue el gol que le hizo al América en 2005 que le llevó a festejar como Doña Florinda, con cachetazo incluido.

Chespirito también fue creador e intérprete de otros inolvidables personajes, como El Chapulín Colorado, Quico, la Chilindrina, Don Ramón y el Profesor Jirafales.

"Cuando es un juego contra el América, siempre recuerdo el tanto que le hice a Memo Ochoa en el Estadio Azteca, una volea que fue un golazo a pase del Pelón Ugalde por cierto, al que bautizaron un tiempo como el 'Golazos Ugalde'".

¿Un festejo premeditado a lo Doña Florinda?

Según cuenta el "Chamagol" desde su natal Chile, ningún festejo estaba premeditado. Cierto es que tenía el accesorio con anticipación, pero realmente jamás preparó alguna coreografía, por eso, en aquella ocasión ante el América, todo salió como un show de televisión improvisado.

"Salgo celebrando y el recoge pelotas me pasa la peluca... juro que jamás pensé en el festejo, sólo que de pronto me giro y veo a mi compañero el 'Borita' Daniel Alcantar y le pegué la cachetada simulada como Doña Florinda a Don Ramón y él se tira al pasto, bueno, me da risa, al final todos se alegraban con eso".

Sebastián González en entrevista para Excélsior. Captura de pantalla

La peluca fue un regalo de una tienda del sur de la Ciudad de México que cuando vieron la efervescencia de los festejos del "Chamagol" con personajes de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", ayudaron para que Sebastián González siguiera con ellos.

"Nadie lo podía creer en el equipo cuando salíamos el lunes con todas las portadas de periódicos conmigo festejando de algún personaje de Chespirito, pero era la camiseta del Atlante la que estaba en primera plana".