Checo Pérez considera que Cadillac estará en la pelea con Aston el sábado en Hungría 

Luego de completar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez hizo un balance positivo sobre el trabajo realizado en la pista de Hungaroring por parte de Cadillac destacando la mejora en el sistema de enfriamiento de los frenos, pero también lanzando una advertencia para la calificación del sábado.

Checo Pérez señaló que, a pesar del cambio del viento y de la fuerza, encontró el camino para poder desarrollar las peticiones que Cadillac le colocó en su programa con el objetivo de evaluar los componentes relacionados con los frenos.

En ese sentido, el integrante de Cadilac explicó que las condiciones del circuito cambiaron de forma drástica entre las tandas de práctica, señalando que "en general fue un día bastante interesante”.

Pese a este imprevisto, Pérez detalló que "logramos explorar un poco el auto en diferentes configuraciones y creo que estamos en una ventana bastante razonable en términos de ideas sobre dónde queremos estar y cómo llegar”.

Sergio Pérez admite que Cadillac podría quedar relegado ya por Aston Martin. REUTERS

Satisfecho con el balance y atento a sus rivales

De igual manera, Sergio Pérez se mostró optimista respecto al comportamiento general del coche tras probar un ajuste en los ductos de freno, puntualizando que "estoy contento con ellos” y destacó que, por el momento todo indica que podrían estar en la lucha por tratar de rozar por primera ocasión la Q2, una posición que han peleado contra los Williams y el Haas de Esteban Ocon.

Sin embargo, el mexicano también tiene en mente que la lucha contra Aston Martin podría cambiar y la escudería de Silverstone parece tener el camino abierto para dejar la parte baja de la clasificación, algo que había sido recurrente por los fallos que se vieron en el arranque de temporada.

“Han estado muy fuertes hoy y el ritmo de carrera también se veía muy fuerte, así que creo que serán difíciles de vencer este fin de semana”, finalizó el mexicano quien espera cerrar su primera mitad de temporada con Cadillac con nota alta.