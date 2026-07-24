Tadej Pogacar es más líder de la general, luego de dar una tremenda exhibición para contrarrestar los tres minutos de ventaja que tenían los fugados. Su ascenso en Alpe d’Huez fue demoledor que le sirvió para pulverizar el récord del italiano Marco Pantani, que duró más de tres décadas y ganar la Etapa 19 del Tour de Francia 2026.

El esloveno incrementó su ventaja sobre el segundo y tercer lugar de la general. Remco Evenepoel está a +7’11” e Isaac del Toro a +9’42”.

Tadej Pogacar ganó la Etapa 19 del Tour de Francia 2026 AFP

“Conseguir la victoria aquí es genial. El ambiente fue una locura durante toda la subida. Lo he conseguido gracias al trabajo de todo el equipo. Hoy he corrido para mis compañeros. Estoy muy contento de haberme anotado esta victoria. Hoy era mi día para ir a por la victoria de etapa”, indicó Pogacar.

Tadej Pogacar aumentó su ventaja sobre el segundo lugar general, Remco Evenepoel AFP

Por su parte, el ciclista mexicano Isaac del Toro sumó segundos importantes y amplió su ventaja a 24” sobre el prodigio galo Paul Seixas en la Clasificación de los Jóvenes.

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA: ASÍ VA ISAAC DEL TORO (ETAPA 19):

Tadej Pogacar en 67h 53’ 00”. Remco Evenepoel a +7’ 11”. Isaac del Toro a +9’ 42”. Paul Seixas a +10’ 06”. Lenny Martínez a +13’ 00”. Mattias Skjelmose a +13’ 09”. Juan Ayuso a +15’ 58”. Richard Carapaz a +21’ 15”. Tom Pidcock a +21’ 30”. Jordan Jegat a +23’ 21”.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LAS ETAPAS DEL TOUR DE FRANCIA 2026:

- Etapa 1: Sexto lugar.

- Etapa 2: Primer lugar.

- Etapa 3: noveno lugar.

- Etapa 4: Lugar 34.

- Etapa 5: Lugar 32.

- Etapa 6: Tercer lugar.

- Etapa 7: Lugar 57.

- Etapa 8: Lugar 46.

- Etapa 9: Lugar 13.

- Etapa 10: Octavo lugar.

- Etapa 11: Lugar 49.

- Etapa 12: 59.

- Etapa 13: Lugar 39.

- Etapa 14: Segundo lugar.

- Etapa 15: Tercer lugar.

- Etapa 16: Quinto lugar.

- Etapa 17: Lugar 52.

- Etapa 18: Lugar 17.

- Etapa 19: Séptimo lugar.