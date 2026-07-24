Isaac del Toro, EN VIVO la Etapa 19 del Tour de Francia 2026
Detalles de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, considerada la primera de dos finales de la montaña
¡Richard Carapaz ataca! El ecuatoriano lanzó una ofensiva y Valentin Paret Peintre reaccionó. El francés se llevó los puntos del primer puerto de montaña
HAY TRES GRUPOS EN LA ETAPA:
- Cabeza de carrera con 43 ciclistas.
- A 25” el Pelotón (donde va Isaac del Toro).
- A 1’32” los Distanciados.
Cuatro corredores están al frente, pero de inmediato el pelotón, liderado por el UAE, reacciona
¡Inician los ataques!
¡¡¡INICIA LA ETAPA 19!!!
Richard Carapaz lucirá un jersey dorado, debido a que ayer ganó el Premio de Combatividad
Inicia la salida neutralizada, que hoy consta de 5-7 kilómetros
LOS PUERTOS DE MONTAÑA QUE TENDRÁ LA ETAPA 19:
- Col Bayard de Categoría 2, con 4.8 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 5 puntos.
- Col du Noyer de Categoría 1, con 7.2 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 10 puntos.
- Col D’Ornon de Categoría 2, con 5.4 kilómetros de subida. Repartirá de 1 a 5 puntos.
- Alpe d’Huez de Categoría HC, con 13.7 kilómetros de subida.
La Etapa 19 iniciará en Gap y tendrá como meta Alpe D’Huez, con un intenso recorrido de 127.9 kilómetros. La primera final de montaña que perfilará el podio final del Tour de Francia
El ciclista mexicano sigue tercero general del Tour de Francia 2026 y tratará de reducir distancias con el segundo, Remco Evenepoel. Asimismo, tratará de defender el “maillot” blanco
La alta montaña continuará este viernes en el Tour de Francia 2026. La etapa 19 se considera como una de las dos finales, que tendrá como meta el mítico coloso de Alpe d’Huez. ¿Oportunidad para Isaac del Toro? Sí, debido a que es ideal para las virtudes de los escaladores.
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026!