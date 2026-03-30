¡Piel de gallina! El video de Italia con Totti y Buffon para calificar al Mundial

Italia se juega el destino de su historia futbolística ante Bosnia, tal vez el juego más importante que tienen desde la final de la Euro en julio de 2021 cuando vencieron a Inglaterra.

A pesar de ese logor, el futbol italiano a nivel de selección ha sufrido graves retrocesos. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no pasó de la fase de grupos y peor aún, para los siguientes dos Mundiales en Rusia y Qatar, su ausencia fue dolorosa.

Por eso, esta nueva ventana de oportunidad en el repechaje ante Bosnia, marcará de nueva cuenta el camino a seguir.

ITALIA Y SU ÚLTIMA LLAMADA AL MUNDIAL

Muchos relacionan la caída de la Selección Italiana con aquellos grandes imperios que perecieron en la historia. Este país, que levantó cuatro veces la Copa del Mundo (1934, 1938, 1982 y 2006) ha sido siempre el modelo a seguir de muchos países, hasta que se devoró a sí misma.

Italia siempre será un estandarte de los Mundiales a pesar de sus ausencias recientes. X: @Azzurri

Diversos escándalos de corrupción y malos manejos tanto federativos como a nivel técnico han acarrerado este problema que incluso, siguió en esta eliminatoria.

De emergencia pusieron a Genaro Gatusso, un jugador tipo doberman en la cancha que fue siempre puro corazón y que por el amor a su país tomó a la Azurra en llamas. No la ha mejorado notablemente, pero la tiene a un partido en Zenica, en Bosnia, para lograr romper la inercia perdedora de un imperio futbolístico que se ha deshollado.

LA ITALIA DE GATUSSO APELA A SUS VIEJOS ÍDOLOS

En uno de los videos que dieron la vuelta al mundo aparece el llamado "Sueño de Gatusso" en alq ue supuestamente el entrenador llama a los viejos jugadores que ganaron muchas cosas para este importante partido. De tal forma, es un golpe nostálgico ver a Gianluigi Buffon, Roberto Baggio, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Francescot Totti y otros más, aparecer rejuvenecidos y de nuevo con la camiseta azul.

A pesar de la gran estela de jugadores, no aparece en el video Paolo Rossi, goleador en España 1982, Dino Zoff quien fue el guardameta, Cabrini o Marco Tardelli, héroes en 1982, mucho menos Guisseppe Meazza, Silvio Piola, Sergio Bertoni, Anfilogini Guarisi, Giovani Ferrari o Luis Monti, campeones en 1934 y 1938, dirigidos por Vitorio Pozzo, el único entrenador en la historia en ser bicampeón del Mundo.

Los italianos Paolo Rossi y Marco Tardelli observan la ceremonia de inauguración de México 86 antes de su partido ante Bulgaria. Foto: Archivo Excélsior

En el video, Gatusso los pone de nuevo a entrenar y en cancha, pero al final despierta en su cama. Quizá por eso prefirió espiar a Bosnia.