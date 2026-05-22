Kimi Antonelli lidera accidentada práctica en Canadá; 'Checo' Pérez queda en lugar 21

Andrea Kimi Antonelli lideró un 1-2 de Mercedes en una accidentada práctica en el Gran Premio de Canadá 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez terminó en el lugar 21.

Faltando 25 minutos para concluir el único entrenamiento de este fin de semana, el líder del Mundial cronometró una vuelta de 1:14.392 m. con el neumático duro, el preferido por la mayoría de los pilotos, en especial por las interrupciones mencionadas.

Durante los últimos quince minutos iniciaron las simulaciones con el neumático blando, siendo inauguradas por George Russell, quien con 1:13.850 m. reclamó la primera posición.

Sin embargo, momentos después, Antonelli respondió al superar al británico por cuatro décimas, sellando el primer sitio con 1:13.402 m.

Russell trató de llevar las cosas al límite, pero protagonizó dos despistes en las primeras curvas del Circuito Gilles Villeneuve, incluyendo un trompo en la Curva 2 en el que estuvo cerca de chocar con la barrera.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron los escoltas de la dupla de Mercedes al acabar en tercer y cuarto puestos, seguidos de Max Verstappen, quien durante la segunda parte de la tanda reportó problemas con la dirección.

Lando Norris, quien obtuvo su primer podio del año en la carrera pasada en Miami, acabó sexto, por delante de su coequipero de McLaren, Oscar Piastri, quien tuvo diversos despistes a lo largo de la tanda, presumiblemente por tener el modo automático.

Los diez primeros sitios fueron completados por Arvid Linblad, Nico Hulkenberg y un sorprendente Fernando Alonso con Aston Martin Honda.

Día de trabajo para 'Checo' en Montreal Cadillac Formula 1 Team

Sergio Pérez, uno de los pilotos que cambiaron de unidad de potencia para este fin de semana, se enfocó principalmente en acumular kilómetros con el neumático suave. Pese a las interrupciones, el mexicano alcanzó a hacer un stint de doce giros con dicho compuesto.

Cuando intentó rodar con el neumático suave, una neutralización tardía limitó la labor del tapatío, quien en total completó 28 giros para quedar a 4.5 segundos de Antonelli.

La práctica tuvo tres banderas rojas. La primera ocurrió por un problema en la transmisión en el auto de Liam Lawson, quien se quedó detenido en la Curva 4 y requirió asistencia de los oficiales de pista.

Pocos minutos después de la reanudación, Alex Albon chocó en el muro exterior de la Curva 7 mientras intentaba esquivar a una marmota que se cruzó por la pista. Mientras el tailandés salió ileso, ambas situaciones hicieron que la sesión se extendiera por 15 minutos.

Faltando seis minutos para terminar, Esteban Ocon trompeó a la salida de las curvas 4 y 5 y golpeó la pared, rompiendo el alerón delantero.

21 pilotos establecieron tiempos, es decir, todos menos Franco Colapinto, debido a un posible problema con la parte eléctrica de la unidad de potencia de su Alpine.

La calificación para la Sprint en Montreal será este viernes a las 14:30 hrs (Tiempo del Centro de México).