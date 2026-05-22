Mundial 2026: FIFA lanza el Fan ID oficial y gratuito; ¿qué es y cómo conseguirlo?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 está en su recta final. A menos de tres semanas del partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el máximo organismo del futbol mundial sorprendió a los aficionados con un anuncio: el lanzamiento oficial del FIFA Fan ID.

Este innovador elemento será la llave digital y el souvenir definitivo para las millones de almas que vibrarán en el torneo más grande de la historia, el cual contará con 48 selecciones y 104 partidos divididos entre México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué es el FIFA Fan ID y para qué sirve?

El FIFA Fan ID es una tarjeta física completamente gratuita diseñada para todos los aficionados que tengan un boleto para el torneo. Ojo: la FIFA aclaró que no funciona como visa ni como boleto, y tampoco será obligatorio para entrar a los inmuebles.

Su verdadero poder radica en la tecnología. Al acercar la tarjeta física a tu teléfono móvil, se desbloqueará un entorno digital único y en constante evolución.

Con el uso del FIFA Fan ID la experiencia del espectador será mucho mejor en los estadios durante la Copa del Mundo REUTERS

Entre los beneficios exclusivos destacan:

Mensajes en Realidad Aumentada: Videos y experiencias inmersivas exclusivas.

Productos personalizados: Podrás diseñar mercancía oficial combinando tus propias fotos con imágenes exclusivas de la FIFA.

FIFA Rewards: Acceso a premios, dinámicas y activaciones de patrocinadores.

Guía del Fanático: Información en tiempo real sobre accesos al estadio y consejos para exprimir el día de partido.

¿Dónde y cómo recoger el FIFA Fan ID?

La logística está lista. Las tarjetas físicas se podrán recoger en los puntos de información ubicados dentro de los 16 estadios del Mundial, justo después de cruzar los filtros de seguridad.

El FIFA Fan ID servirá para tener control si surge alguna emergencia entre los aficionados en el Mundial REUTERS

La recomendación para la afición mexicana y extranjera es llegar temprano. La FIFA confirmó que la fiesta en las inmediaciones comenzará tres horas antes del silbatazo inicial con espectáculos en vivo, regalos y dinámicas. Podrás recoger tu Fan ID desde el primer encuentro al que asistas y conservarlo como una pieza de colección histórica.

Boletos para el Mundial 2026: Evita fraudes

Con una expectativa de más de seis millones de aficionados en las gradas, la locura por las entradas está a tope. La FIFA recordó que la única vía legal y segura para adquirir boletos es a través de fifa.com.

De igual forma, los paquetes VIP se comercializan únicamente en fifa.com. Se exhorta a la fanaticada a no caer en la reventa ilegal, ya que las entradas de canales no oficiales serán canceladas de inmediato.