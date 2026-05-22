Heung-Min Son entenderá si los mexicanos lo vuelven a odiar

El coreano Heung-Min Son es uno de los jugadores más queridos por los aficionados mexicanos. El ‘romance’ nació cuando el asiático anotó el gol que le permitió clasificar a la Selección Mexicana a los Octavos de final del Mundial de Qatar 2022. A días de que inicie la máxima justa del futbol en 2026, reconoce que podrá entender si lo odian de nuevo, cuando México y Corea del Sur se vean las caras en el Estadio Guadalajara.

“Quiero a los aficionados y jugadores mexicanos. En el Mundial de 2018 los enfrenté. El año pasado jugamos un partido amistoso contra México en Nashville. Creo que tenemos una gran relación, somos muy respetuosos…, cuando nos enfrentemos ¡probablemente me odien de nuevo! Pero lo entenderé perfectamente. Por eso amamos al futbol”, indicó Heung-Min Son en una entrevista con USA Today Sports.

Heung-Min Son consideró que tiene una gran relación con los aficionados mexicanos Mexsport

Un tema en el que el coreano toma con gran énfasis, es el de la altura en el que se encuentra Guadalajara sobre el nivel del mar, un promedio de 1,570 metros.

“México va a ser un poco diferente debido a la altitud, un reto difícil, pero estamos aquí para ganar. Va a ser duro, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros. México tiene una afición increíble, jugadores increíbles y la altitud probablemente también les beneficiará”, apuntó al respecto.

Heung-Min Son destacó el tema de la altitud en Guadalajara, en lo que será el segundo partido que disputen en el Mundial 2026 Mexsport

Con el LAFC, Heung-Min Son encontró otros aires y rejuveneció su espíritu competitivo. En la ctual temporada en la MLS, el coreano no suma gol, pero sí 9 asistencias con un 90 por ciento de efectividad en sus pases en 12 partidos disputados.

En la Selección Mexicana, Orbelín Pineda se integró este viernes a la concentración en Puebla, previo al amistoso contra Ghana.